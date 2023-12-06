О чем плакал Ким Чен Ин: почему северокорейской лидер умолял женщин рожать

Лидер КНДР Ким Чен Ын прослезился во время доклада на Пятом национальном собрании матерей в Северной Корее. Кадры с растрогавшимся главой государства распространило Центральное телевидение республики.

Таким образом выражалась не только солидарность руководителя страны с «самопожертвенностью матерей во имя будущего детей», но и вырывалась наружу его обеспокоенность падением рождаемости, что и было озвучено. Лидер КНДР связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи и призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны».

Под грифом совершенно секретно

Эмоции Ким Чен Ин не оставили равнодушными и участниц форума. Сидящие в зале кореянки дружно разрыдались тоже. При этом никто не знает, какая конкретная сейчас рождаемость в Северной Корее. Стоит ли так переживать?

«В данный момент есть только две страны в мире, где демографическая статистика полностью засекречена. Это Северная Корея и Белоруссия», — дал комментарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня» известный российский демограф Алексей Ракша.

Он отметил, что подобная информация также является для служебного пользования в Китае. Но там по косвенным данным все же можно узнать приблизительные цифры.

«По Северной Корее нет ничего. Только известно, что положение дел действительно весьма плачевно. От некогда традиционных 7-8 детей сейчас там рожают примерно так же, как и в России, то есть менее полутора ребенка на женщину», — продолжил эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Это, по его словам, никак не связано с политической обстановкой в государстве или идеями Чучхе.

«В гораздо более экономически развитой Южной Корее вообще катастрофа — 0,72 ребенка на женщину», — добавил Ракша.

Кореянки не хотят в рабыни

Дело в том, что менталитет корейского общества категорически не позволяет женщине обзаводиться потомством вне замужества, а также вести сексуальные отношения до брака. Что во многих случаях в других странах заканчивается той же беременностью.

Семьи на корейском полуострове сейчас создают не ранее 30 лет, а то и позже. Молодые женщины посвящают себя карьере до этого возраста. И именно они в обеих странах и не хотят брака.

«С них требуют строгого соблюдения патриархальных устоев. Мало того, согласно местным традициям, после свадьбы они полностью подчиняются мужу и фактически становятся людьми второго сорта. Но в реалиях современного мира это просто невозможно. Жить в экономике, в технологиях 21 века, а рожать, как в 19-м. К сожалению, до политиков эта простая истина не доходит», — заключил демограф.

Ранее мы писали, как связан законопроект об оскорблении чувств женщин с российской демографией.