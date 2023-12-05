«Их принуждают рожать»: психолог объяснил, зачем в России хотят штрафовать за оскорбление женщин

За оскорбление чувств женщин должностные лица будут наказаны штрафом в сто тысяч рублей, если соответствующий законопроект, который готовит вице-спикер Госдумы Владислав Диванков, будет принят. Об этом депутат рассказал SHOT .

По его словам, женщин оскорбляет, когда им не позволяют принимать решения самостоятельно.

«Это запретительные вещи — когда говорили, что женщинам не нужно получать высшее образование, или кто-то говорил, что нужно запретить аборты. На мой взгляд, это по-настоящему оскорбляет женщин России», — отметил Диванков.

Психолог Сергей Костеренко уверен, что серия высказываний должностными лицами в отношении женских прав и их ограничений вызваны поиском решения демографического вопроса.

«Законодатели ищут способы повысить рождаемость и для этого предлагают различные меры, некоторые из которых вызывают критику со стороны простых граждан. Женщины чувствуют себя ограниченными в правах. Как будто их принуждают к обязанности рожать новых жителей на благо страны. И порой действительно это выглядит именно так», — заявил Костеренко.

Штрафы, выписанные должностным лицам, не помогут улучшить демографию, убежден психолог.

«Решение вопроса рождаемости лежит в другой плоскости. Стоит обеспечить достойное воспитание девочек. К сожалению, многие дети не получают достойный пример гармоничных отношений в семье родителей. Это приводит к нежеланию и неумению создавать семьи, устойчивые долгосрочные отношения», — добавил психолог.

Нормой нашего общества является то, что у женщин достаточно много прав и свобод, продолжил психолог.

«Поэтому идеи поднять рождаемость принуждением вполне обосновано встречает сопротивление. Это воспринимается как ограничение свободы воли человека. Выглядит как возобновление неравноправия и ограничения женщин в правах, что исторически было и все еще сохранилось в памяти народа. Это и вызывает протест», — заключил собеседник издания.

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