«Обвисает кожа, морщины резко обозначаются»: люди начали быстро стареть из-за коронавируса

Люди, перенесшие коронавирус, начали быстрее стареть. Многие из них выглядят намного старше своего возраста. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила косметолог из Москвы Анна Т., ее наблюдения подтвердила патолог Жанна Шмидт.

Такой феномен наблюдается не только в России, но и в других странах. По словам Шмидт, во времена пандемии у инфицированных часто выпадали волосы и ломались ногти. Тогда врачи связывали это с токсическим воздействием вируса. Теперь же этот процесс прогрессирует. Обратимы ли изменения, неизвестно.

«Клиентки резко постарели»

«Стала замечать, что многие клиентки резко постарели. Обвисает кожа, плывет контур лица, морщины резко обозначаются. Женщины ухаживают за собой так же, как и раньше, вот только внутри у них будто бы включился счетчик, ускоренно отсчитывающий годы. Начались эти преждевременные старения, по моим впечатлениям, после 2020-го», — заявила нам косметолог Анна Т.

Патолог Жанна Шмидт в свою очередь отметила, что, по одной из версий, человечество сейчас столкнулось с форсированным локальным старением на субклеточном уровне.

«Но, возможно, эти внешние изменения вызывает хроническое воспаление. Как известно, персистирующий или затяжной COVID-19 влияет на выработку гормонов в щитовидной и паращитовидной железах, надпочечниках и поджелудочной, что, безусловно, сказывается как на общем самочувствии, так и на внешности человека. Все в отрицательную сторону», — констатировала Шмидт.

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Страшные гипотезы

Понять сам феномен старения из-за ковида и то, с чем он связан, сейчас пытаются во всем мире. Многие эксперты предполагали, что инфекция вызывает прогерический синдром — редкое генетическое заболевание, которое проявляется в том числе ускоренным старением. У людей с прогерией становится дряблой и морщинистой кожа, деформируются кости, очень рано развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

«В 18 лет они выглядят на 70, а умирают быстро, от старческих болячек», — пояснила патолог.

Эта особенность становится отдельным направлением для исследований. По словам Шмидт, коронавирус вряд ли может как-то повлиять на скорость деления клеток и на теломеры — области на концах хромосомы, которые защищают ее от повреждений и «склеивания» с другими хромосомами.

Сейчас, добавила врач, в нескольких странах ведутся исследования о том, влияют ли теломеры на продолжительность жизни и если да, то как. Пока что гипотеза никак не доказана.

«Не доказано и то, что привитые стареют меньше непривитых, или наоборот. Тут нет никакой разницы», — предполоджила Шмидт.

Возможно и то, продолжила она, что процесс быстрого старения после ковида связан с всеобщей паникой и стрессом, которые пережила планета в пандемию.

«Нервы, как известно, красоты не добавляют», — заключила эксперт.

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