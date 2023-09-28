«Он офицер легендарной «сотой бригады»: активистка вышла замуж за бойца СВО

Постоянные боевые действия на Донбассе не означают, что люди отказываются от простых житейских радостей и отношений. Жительница Донецка Анастасия, которую знают как волонтера с позывным Асенька, недавно вышла замуж. Под залпы ракет она шла подавать заявление в ЗАГС.

С мужем у Асеньки приличная разница в возрасте — 17 лет, но девушку это никогда не пугало. По ее словам, за ним как за каменной стеной.

Дважды по боевому пути

«Мы не обращаем внимание на возраст, нам вместе комфортно, мы много испытаний судьбой прошли», — отмечает 25-летняя активистка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Муж Асеньки носит позывной по месту своего рождения, Моздок. Карьеру от рядового до офицера он построил дважды. В первый раз срочную службу прошел в Чечне, а потом была военная карьера, и боец ушел на пенсию. В ДНР Моздок начинал пусть с ополчения, а сейчас снова стал действующим офицером ВС РФ.

Мужчина приехал сражаться с ВСУ в январе 2015 года и делает это по сей день. Сейчас боец носит звание старшего лейтенанта.

«Он решил пойти служить, чтобы защищать свою Родину, чтобы все, что было в Донбассе, не пришло к нему домой. Про детство мужа знаю мало. Родился он 6 июля 1980 года. Мама воспитывала одна двоих мальчиков. Муж был старшим сыном, и по характеру он сильный, потому рано взял роль главы семьи. Он занимался волейболом и боксом», — говорит наша собеседница.

Анастасия познакомилась с возлюбленным в 2015 году в интернете, где он оценил ее заметки про Донбасс. Ухажер прислал девушке свой стих и спросил, умеет ли она ждать. Они долго общались онлайн как друзья и не планировали большего.

«А потом в свой день рождения он мне сказал, что я ему нравлюсь. Приехал в Донецк. Мы с ним увиделись, и он мне сказал, что хотел бы, чтобы мы были в отношениях. Я сказала, что мне нужно подумать, а он ответил: «У тебя немного времени». Я же долго думала, а потом все-таки согласилась, и мы начали жить вместе», — вспоминает те дни девушка.

Фото: [ из личного архива семьи ]

В ЗАГС с передовой

С тех пор прошло уже восемь лет. Пара до сих пор вместе, но Моздок и Асенька расписались лишь два месяца назад. Решение пожениться было спонтанным, да и предложение по сути делала невеста. Просто дома, лежа на диване с любимым, она сказала: «Пора».

«Мы были вместе уже столько времени, через многое прошли. Тем более, что идут бои, а он рискует своей жизнью. Мы приехали в Донецк и хотели пойти подать заявление, но были проволочки с документами. Потом муж лежал в больнице, и ее обстреляли, но все обошлось. Наконец, 30 мая мы подали заявление, а 23 июля 2023 года мы стали мужем и женой», — делится Асенька.

По словам нашей собеседницы, муж ей всегда помогал, начиная учебой и заканчивая ее текущей гуманитарной деятельностью.

«Он помогает развозить вещи, и если нужно что-то достать, то подсказывает лучший вариант. А если я в чем-то ошибаюсь, знает, как это исправить. И ребята за ним, как за каменной стеной. Я это знаю. Они ему доверяют свою жизнь, потому что он с ними на передовой, в окопе, как настоящий офицер», — заявляет девушка.

У самой Асеньки нашлась тысяча причин дожидаться своего мужа, как он и просил в начале их знакомства.

«В 2016 году у меня была серьезная травма. Я не могла ходить, и любимый меня не бросил. Он за мной ухаживал, буквально поставил на ноги. Я снова стала ходить, и после этого он вернулся в свое подразделение, в котором служит по сей день. Это легендарная «сотая бригада», ставшая 110-й гвардейской мотострелковой бригадой ВС РФ», — подчеркивает волонтер.

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