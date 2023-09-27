«Донецкий ГородоVой»: жена бойца СВО основала свою волонтерскую группу в Донбассе

Милая девушка Анастасия родилась и живет в Донецке. К ней часто подходят знакомиться на улицах, но она не устает повторять, что сердце ее занято. Муж Насти с 2015 года сражается с нацизмом, а сама она стала волонтером и получила позывной — Асенька.

В ряды активистов Асенька вступила 13 сентября 2022 года. Она запомнила эту дату, потому что на день раньше ее муж пришел домой и попросил помощи для ребят.

«Я промониторила страницы своих друзей, которые занимаются волонтерством, и написала им. Я также обратилась в чат «Надежного тыла», девочки откликнулись, помогли мне. Я осталась у них в чате и стала связующим звеном между активистами и ребятами из донецкого направления», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Асенька.

Девушка стала передавать посылки, участвовать в сборах, а потом познакомилась с группой «Тыл44». Вместе активисты стали собирать на коптер для бойцов — и получилось.

«Я решила основать свою группу «Донецкий ГородоVой». Там мы обсуждали новости, проводили сборы и аукционы, чтобы помогать нашим ребятам. Стали делать и сухие души, и маскировочные сети, и каши. Список купленного постоянно рос: рации, коптеры, тепловизоры, антидроновое ружье, квадроцикл», — перечислила волонтер.

По ее словам, сейчас в команде пять человек. Она сама и еще двое — Лариса и Ильдар — передают посылки на фронт. Помогают также девушки команды «Тыл44».

«Бывает, что мы собираем сумму, а цена вырастает или владелец магазина говорит, что он не хочет ждать, пока мы соберем деньги. Но ничего, справляемся. Самая большая посылка — это, наверное, «буханка» с различными вкусняшками и одеждой. А пару дней назад я закрыла сбор на бронемашину-капсулу для ребят запорожского фронта», — отметила Асенька.

Фото: [ из личного архива волонтера ]

Доля волонтера нелегка — за эту работу никто не платит, напротив — много денег уходит на закупки. Но Анастасия не жалеет о своем выборе.

«Самое приятное — когда наши мальчики улыбаются и радуются нашей помощи, поддержке и веры в них», — заключила собеседница издания.

Ранее мы рассказывали, как ВСУ обстреляли российских солдат, которые шли за ранеными.