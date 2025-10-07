Осень в Москве ушла в отпуск: каких странностей погоды ждать на второй неделе октября

До конца нынешней недели жителей Москвы и прилегающей области ожидает стабильно теплая и сырая погода, сообщили ведущие метеорологи региона. По оценкам специалистов, такие погодные условия принесут облегчение после недавних холодов, но нарушат традиционные представления о золотой осенней поре.

Недельная характеристика температуры и осадков в Московском регионе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила радиостанции «Комсомольская правда»: «Нас ждет мягкая, приятная погода с температурой днем плюс десять-пятнадцать градусов и ночью шесть-восемь градусов тепла. Осадки ожидаются небольшие, почти незаметные, общая сумма выпадения не превысит пяти миллиметров за неделю».

Этот мягкий температурный режим оказывается на 3–4 градуса выше нормы для начала октября. Несмотря на приятное тепло, любители солнечной погоды разочаруются отсутствием ярких солнечных дней. Небо окажется покрыто облаками, превращающими столичный пейзаж в картину из мягких оттенков серого.

Повышенная влажность и туманы в Москве и Подмосковье

Один из важных нюансов будущей погоды — повышенная влажность, сопровождающая значительную облачность. По сообщению Татьяны Поздняковой, главного специалиста Московского метеобюро, в ночное и утреннее время, начиная с понедельника, жители региона столкнутся с частым появлением густых туманов.

«В частности, утром вторника и среды видимость на трассах Подмосковья может сократиться до трехсот-пятисот метров. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и соблюдать скоростной режим», — пояснила Татьяна Позднякова.

Температура воды и ветровая ситуация в городах и пригородах

Несмотря на низкую температуру воды (+10–12 градусов), водоемов в городах и пригородах региона ожидать сильных порывов ветра или штормов не стоит. Таким образом, главная угроза на улицах и дорогах — плохая видимость из-за густой дымки.

Долгосрочный прогноз погоды в Москве на вторую половину октября 2025 года

В долгосрочной перспективе погода начнет меняться ближе к середине месяца. Главный специалист московского бюро Татьяна Позднякова добавила:

«После 15 октября ситуация поменяется кардинально. Солнце появится снова, но воздух охладится до десяти-двенадцати градусов. В последнюю неделю октября столбик термометра опустится до трех-пяти градусов тепла, что соответствует средним значениям климатических показателей».

Температура воздуха продолжит понижаться, приближаясь к классическому осеннему циклу. Таким образом, конец месяца принесет долгожданное возвращение холодной погоды, напоминающей классические картины московской осени.

Погодные аномалии в других регионах

Параллельно с Москвой и Подмосковьем, сибиряки столкнулись с зимней погодой. Начало рабочей недели выдалось суровым для жителей Иркутской области: сильный снегопад покрыл территорию региона белым покровом, мешая транспортному движению и осложняя жизнедеятельность местных жителей.

Ситуация усугублялась сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Нарушения в энергоснабжении затронули около 5 тысяч домов, где временно прекратилось электричество из-за поваленных деревьев и оборванных проводов.

Официальные представители власти отреагировали на происходящее: «Наши службы работают круглосуточно, устраняя последствия непогоды. Уже с утра задействован значительный парк дорожной техники, расчищающей дороги от снега и льда», — сообщил губернатор Иркутской области.

Таким образом, в ближайшие дни москвичей и жителей Подмосковья ожидает мягкая и слегка влажная погода с редкими осадками и туманами, создающая комфортные условия для прогулок, но требующая осторожности на дорогах. Уже к середине октября температура начнет снижаться, возвращая привычный осенний цикл. В других регионах страны, таких как Сибирь, погодная ситуация значительно суровее, что подчеркивает контраст между местными климатическими условиями.

