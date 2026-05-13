Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Рузском округе

Во вторник, 12 мая, в поселке Дорохово Рузского муниципального округа местные жители во время земляных работ на своем участке наткнулись на предмет, выглядевший крайне подозрительно. Осознавая возможные риски, они обратились в единую службу экстренных вызовов «Система‐112», как сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

На место происшествия выдвинулись спасатели поисково‐спасательного поста 265‐й пожарно‐спасательной части. Они оцепили территорию вокруг находки, перекрыв доступ к потенциально опасной зоне. До прибытия профильных специалистов сотрудники обеспечивали надежную охрану периметра, не допуская в него ни местных жителей, ни случайных прохожих.

Вскоре на место прибыли взрывотехники группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково‐спасательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас». Опытные специалисты провели тщательный осмотр находки и установили: перед ними — 50‐миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны, сохранившая свою опасность спустя десятилетия.

Снаряд аккуратно поместили в специальный взрывобезопасный контейнер — это позволило минимизировать любые угрозы при транспортировке. Затем находку перевезли на отдаленный полигон, предназначенный для подобных операций. Там специалисты успешно провели процедуру обезвреживания.

