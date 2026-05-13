В ЖК в Дмитровском округе внедряют экологичные технологии для чистой воды и бережного отношения к природе

В селе Озерецкое Дмитровского городского округа возводится жилой комплекс. Многоквартирные дома обеспечиваются качественной питьевой водой из водозаборного узла и собственных очистных сооружений. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ключевой элемент жизнеобеспечения ЖК — современный водозаборный узел, который снабжает жителей артезианской водой из двух скважин глубиной 190 м. В составе узла — 2 подземных резервуара общим объемом 800 м3, машинный зал с мощными насосными станциями и продвинутая система фильтрации.

Проектная мощность объекта достигает 4500 м3 воды в сутки. На текущий момент функционирует 1-я очередь на 1500 м3/сутки, а 2-я очередь аналогичной мощности уже смонтирована и готовится к запуску.

Собственная станция очистных сооружений перерабатывает 1500 м3 сточных вод в сутки и имеет официальное разрешение на сброс в водные объекты — это подтверждает, что очищенная вода соответствует всем экологическим нормативам. После обработки она поступает в реку Волгуша, не нанося вреда экосистеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.