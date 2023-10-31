«Отбиваться некем»: военные эксперты раскрыли секрет успешного штурма Авдеевки

Быстрое и крайне успешное продвижение ВС РФ под Авдеевкой удивило и порадовало жителей не только Донецка, но и всей России. Однако открытым остается вопрос — действительно ли по завершению штурма столица ДНР окажется в безопасности.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал нам, почему сейчас у ВСУ не получается удержать даже столь защищенный укрепрайон. Оборона там выстраивалась с 2014 года, а потому прошлые попытки подобраться к городу не были столь продуктивными.

«ВСУ обескровлены»

«Успех под Авдеевкой связан с тем, что ВСУ обескровлены. Сначала они потерпели сокрушительное поражение в Артемовске, а потом еще и несколько месяцев вели провальное контрнаступление. По сообщениям Минобороны, Киев потерял до 90 тысяч боевиков и до 600 единиц тяжелой техники — отбиваться уже некем и нечем», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы оборонять Авдеевку, добавил эксперт, Украине приходится перебрасывать войска с Запорожского направления. Им нужно замедлить прорыв ВС РФ. Но проблема в том, что занятые ВСУ участки малопригодны к обороне, поэтому увести много людей оттуда не получится.

Стратегического значения участки не имеют, но удержать их для Украины — дело чести, иначе придется признать, что полгода их солдаты умирали вообще впустую.

Фото: [ Алексей Майшев/РИА Новости ]

Говорить же о том, что прошлые штурмы Авдеевки оказывались неудачными, считает Джерелиевский, как минимум некорректно. Штурмы там и не велись. Были артиллерийские дуэли, были определенные атаки, но полноценных попыток взять город никто не предпринимал. Велось медленное продвижение, которое поставили на паузу, а теперь возобновили.

Аналогичного мнения придерживается и полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, попытки освобождения Авдеевки не стоит воспринимать как разные операции. Это этапы одного штурма, который в итоге начал ускоряться и выглядеть более перспективно.

«В боевых действиях не бывает так, что поперли вперед — и все. Это же не гонки. Иногда приходится приостанавливать штурм, адаптироваться к новым условиям, вносить поправки в планы и поведение войск, менять направление ударов», — объяснил собеседник.

Как обеспечить безопасность?

Также военный эксперт рассказал, изменится ли жизнь Донецка с освобождением соседнего города. По мнению Литовкина, легче, безусловно, будет — число ударов сократится. Но они не прекратятся.

Фото: [ Дмитрий Ягодкин/ТАСС ]

Помимо Авдеевки, еще нужно освободить Марьинку и Краматорск, а еще лучше — освободить всю территорию ДНР от ВСУ. Вот тогда действительно можно будет говорить о том, что Донецк в безопасности.

«В то же время надо понимать, что киевскому режиму поставили ракеты ATACAMS и «Storm Shadow», способные бить на большие расстояния. Поэтому о 100-процентной защите говорить все равно не придется», — предупредил полковник.

Кроме того, добавил он, у ВСУ есть большое количество БПЛА, которые тоже преодолевают значительные расстояния.

«Чтобы полностью обезопасить Донецк и другие русские города, нужно продолжать СВО, очищать от бандеровцев остальные области Украины, а то и вовсе создавать «санитарную зону», — заключил эксперт.

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