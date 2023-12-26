«Поддерживать протесты — стрелять себе в ногу»: русские в Сербии высказались о беспорядках в Белграде

Вот уже два дня в Сербии продолжаются беспорядки, организованные местной оппозицией. Та отказывается признать результаты прошедших 17 декабря парламентских и местных выборов, на которых победила партия действующего президента страны Александра Вучича.

Русскоязычные жители Белграда рассказали об обстановке в сербской столице. По их словам, власти отказываются идти на переговоры и выполнять требования протестующих, пересчитывать голоса. Несколько десятков человек задержаны. Ряд оппозиционных политиков объявили голодовку.

Ломать имущество — это вандализм

«В принципе я согласен с президентом Сербии, пора применить силу по отношению к тем, кто портит городское имущество. Ломать что-то — это уже вандализм. И вот это противозаконно. За это нужно наказывать», — объяснил свою позицию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Виталий М., житель Белграда.

Также проживающая в городе Дарья Л. считает, что россияне с ВНЖ никак повлиять на ситуацию не могут и лучше им не выходить в эти дни на улицу.

«Мы не имеем права советовать гражданам, что им делать — бастовать, не бастовать. Это их личное дело. Мы можем только наблюдать», — заявила женщина.

Фото: [ ANDREJ CUKIC/ЕРА/TASS ]

Партия против насилия проявила насилие

Дарья призналась, что боится гулять в районе администрации, так как там, по слухам, правительство применяет слезоточивый газ. Многих жителей удивляет, что партия с названием «Сербия против насилия» вышла на протест и применила насилие. Люди обсуждают слухи о том, что из Боснии привозили голосовать на автобусах десятки тысяч человек. Кто-то верит, кто-то нет.

«Говорят, им платили по 2000 динар за один голос. Это чуть меньше 2000 рублей, как-то совсем мало», — рассказывают местные.

Большинство россиян опасаются, что если ситуация в Сербии обострится, то это может негативно повлиять на их жизнь здесь.

«Боимся, что не продлят разрешение на ВНЖ или будут увольнять с работы тех, кто трудится в местных компаниях оффлайн. Без средств к существованию живи, как хочешь. Так что поддерживать протесты — это стрелять себе в ногу», — считают местные россияне.

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