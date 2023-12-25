«Нет никакого Нагорного Карабаха»: как в 2023 году подвели черту под старым конфликтом

2023 год подвел черту под многолетним конфликтом между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Баку вернул эту территорию за несколько дней в сентябре и, в отличие от Израиля и сектора Газа, практически бескровно.

Очередной пакет предложений по мирному договору официальный Баку получил из Еревана в конце этого года. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил об этом в интервью азербайджанскому телевидению.

«Армяно-азербайджанский конфликт разрешен. Нет никакого Нагорного Карабаха. Есть Карабахский экономический район Азербайджана. В сентябре 2023 года были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. Мы освободили наши территории от пребывания незаконных террористических вооруженных формирований», — в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня сообщил Расим Бабаев, известный азербайджанский журналист, автор и ведущий YouTube-канала «Современный разговор с Расимом Бабаевым».

Желающие получить гражданство Азербайджана и жить здесь армяне остались в Карабахском экономическом районе.

«А те из карабахских армян, которые выехали в Армению, но желают проживать в Азербайджане, могут обратиться посредством специального интернет-портала к официальному Баку за получением азербайджанского гражданства, и их просьба будет рассмотрена азербайджанской стороной», — резюмировал собеседник.

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