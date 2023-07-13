«Поделиться частичкой себя»: мастера из Подмосковья соберутся в одном месте

В городе Шатура Московской области 5 августа состоится фестиваль «Летние сны». Мероприятие с 2018 года традиционно проходит в парке имени Гагарина. Однако если в прошлом году тематикой были лето и мечты, то в этом августе гостей будут ждать морские декорации, где каждый сможет погрузиться в атмосферу отпуска.

Как рассказали нам организаторы фестиваля, на «Летних снах» будет несколько зон: фудкорт, фотоплощадка, лекторий, место для йоги и пилатеса, мастерская Нептуна, музыкальная площадка и детский городок.

«Будет веселое шествие со взрослыми и детьми, детские бумажные мастер-классы, откуда подделку можно будет забрать с собой, специальный детский грим. Вся зона парка будет украшена в морских тонах с декорациями в виде рыбок, корабликов, флажков», — заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главный декоратор фестиваля Ольга Руденко.

Особое внимание стоит уделить еще одной зоне на фестивале — дизайн-маркету. Там можно будет увидеть и приобрести товары от производителей со всего Подмосковья. Мы поговорили с некоторыми мастерами, которые приедут на «Летние сны», и узнали у них, что они привезут в Шатуру 5 августа и почему решили заниматься творчеством.

Мелочь, создающая атмосферу

Аня Пыльцына — подмосковная мастерица, создающая подставки под горячие блюда и столовые приборы, декоративные подставки, сидушки на стулья и многое другое. Тягу к творчеству она ощутила еще в детстве, однако к созданию предметов быта ее подтолкнул случай.

«Раньше я бралась за все подряд: от росписи по дереву до подарочных наборов. Но лишь одна мысль, пришедшая в нужный миг, изменила мой подход к творчеству. Отдыхая в кафе, мой взгляд упал на подставки под горячее, выполненные из джута. Для меня стало удивлением, как такая мелочь способна создать уютную атмосферу и подчеркнуть эстетику сервировки стола и всего заведения в целом. «Да я сама так сделаю! Легко!» — резко и неожиданно для меня пробежало в голове», — рассказывает Пыльцына корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».



Однако оказалось не так легко. Мастерица читала профильные книги и смотрела уроки от опытных дельцов, заказала пряжу и спицы и отказалась от джута, заменив его на трикотажную ткань, сделанную из хлопка.

«Многочисленные распаривания, неудачные работы, перекосы — все это осталось мутными картинками в моей памяти. Огонь, горящий в глазах, не позволял останавливаться. Он затмил течение времени, и однажды я обнаружила, что при вязании доверяю своим рукам точно так же, как им доверяет опытный автомобилист», — подчеркивает Пыльцына.

После того, как изделия были доведены до совершенства, мастерица начала их продавать. Сначала подносы Пыльцыной появились у ее родственников, а после — и у других людей. Продажи росли, а с ними увеличивался ассортимент: женщина начала создавать товары для детей и кухни.

«Фестиваль «Летние сны» станет для меня первым творческим мероприятием, в котором я приму участие. Уверена, что он подарит мне море эмоций, позитивный, бесценный опыт и новые идеи для моего творчества. Морская тема подарила новый виток моей фантазии, и теперь всех участников фестиваля будут ждать элементы декора, выполненные в виде морских обитателей. Я открыта для новых идей и новых работ. Я готова воплотить в жизнь интересные идеи», — заключает Пыльцына.

Фото: [ Пресс-служба фестиваля «Летние сны» ]

«Не представляю жизни без цветов, акварели и творчества»

На «Летние сны» также приедет художник, флорист и руководитель мастерской живописи и сухоцветов «Setaria faberi» Новикова Елена из Шатуры. С собой она привезет написанные акварелью картины.

«Хочу поделиться со всеми гостями частичкой себя. Каждая картина написана с трепетом, любовью и душой. Их я использую для изготовления открыток, которые, как правило, соответствуют времени года. На «Летних снах», конечно же, будут летние сюжеты», — делится подробностями Новикова с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как признается женщина, сейчас она углубилась в изучение ботанической живописи. Мастерица «узнает» природу, строение и особенности каждого растения, ведь они, утверждает Новикова, «сложнее и разнообразнее, чем могут показаться на первый взгляд». На фестивале, очевидно, гости увидят картины, на которых изображены цветы во всем их разнообразии.

Другая неотъемлемая часть творчества мастерицы — букеты из сухоцветов. На фестиваль приедут в том числе шедевры из лаванды, которую собирают в родной деревне Новиковой.

«В сезон мы ее собираем, обрабатываем и сушим для изделий. Процесс обработки довольно долгий: необходимо убрать все листья, чтобы в процессе сушки в связках ничего не загнило. И у большей части лаванды я убираю все сухие соцветия для более привлекательного внешнего вида», — раскрывает свой секрет собеседница.

«Настолько увлекаюсь процессом, что спать ложусь под утро»

Еще одна мастерица «Летних снов», с которой нам удалось поговорить — Екатерина Ведехина, мейкер из Орехово-Зуево. Она создает продукцию для ванных процедур и средства для ухода за телом, а также увлекается гипсовыми изделиями.

«Я создаю их в своей небольшой, но вместительной домашней студии, которую назвала «РелакСоль». Порой я настолько увлекаюсь процессом, что спать ложусь под утро.

Мне нравится проходить каждый этап изготовления: от закупки материалов до общения с покупателями, поэтому данную деятельность я развиваю сама», — отмечает Ведехина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мастерица работает с уже готовыми основами, однако разбивает в пух и прах любые заявления о легкости своей работы.

«Для меня важны состав и качество того, что я продаю, поэтому созданию моих товаров предшествовали долгие поиски поставщиков материалов. Любое мыло — это химическая реакция, а я лишь использую проверенные и испытанные временем и людьми материалы. Готовое изделие я наделяю полезными свойствами, обогащая состав», — говорит Ведехина.

Мейкер нашла себя во многом: мыло, скрабы, соли для ванн, духи, спреи, шампуни, бальзамы, диффузоры и многое другое она изготавливает самостоятельно. На «Летние сны» Ведехина привезет все, что может понадобиться человеку во время мытья.

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