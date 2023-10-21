«Пойду делать то, что я умею»: спасатель без раздумий согласился отправиться на СВО

Дмитрий Коротаев запомнится своим землякам из Курганской области настоящим героем. Отважный военный выполнил завет отца: не опозорил фамилию. Он отправился защищать Родину и погиб при ее защите.

Будущий боец СВО родился 6 июня 1993 года в городе Шадринске. Дима был старшим ребенком в семье. С детства мальчик слыл веселым, жизнерадостным и общительным товарищем.

Маленький исследователь

Как говорит мама Дмитрия Оксана, ее сын рос любознательным ребенком, хотел знать, как и что устроено. Это стремление к изучению периодически приносило с собой разрушения небольшого масштаба.

«Дима всегда разбирал какие-нибудь машинки, игрушки, приборы, велосипеды и так далее. И, конечно, в силу неопытности, собрать у него не всегда получалось», — улыбается Коротаева, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2000 году Дима пошел в первый класс. Школьник был очень самостоятельным, уже лет с шести он один ходил в магазин.

«Помню, однажды я его потеряла, сын вовремя не пришел домой из школы. А когда пришел, оказалось, что он сходил и сам записался в художественную школу. Загорелось ему рисовать. Правда, спустя время у него интерес к рисованию пропал», — замечает Оксана.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

С детства Дима очень любил животных. Когда ему было три года, дедушка принес домой щенка «кавказца», навали его Барон, и Дима с ним вместе рос. Когда мальчику было пять, он смело садился на Барона, и пес катал по двору маленького хозяина.

«А вот котенку как-то раз Дима решил подстричь усы. Не повезло хвостатому», — смеется женщина.

Особое внимание подросший Дмитрий уделял занятиям спортом: участвовал в различных мероприятиях, занимался греко-римской борьбой в спортивном клубе им. И.М. Поддубного. В 2009 году Дима окончил школу и поступил в Зауральский колледж физической культуры и здоровья в родном Шадринске. Но, не закончив его буквально два месяца, пошел в армию.

«Сынок, не подведи»

«Учебу бросил. Не знаю, то ли доучиваться не хотелось, то ли не хотел по этой специальности потом работать. Но впоследствии он очень жалел, что остался без образования, много раз думал, как получить образование, но говорил, что время потеряно и уже ЕГЭ не сдать», — размышляет Коротаева.

Срочную службу Дмитрий проходил в городе Лесной Свердловской области. Там стояла мобильная рота батальона охраны. Когда парня провожали, папа Димы сказал: «Сынок, не подведи, не опозорь фамилию».

«В письме командира мы позже получили слова благодарности за воспитание сына. Офицер отметил, что Дима достойно и честно служил, со старанием выполнял возложенные обязанности», — вздыхает Оксана.

В июне 2013 года Коротаев вернулся из армии, а в октябре этого же года заключил контракт на военную службу. Проходил ее на Кавказе. В 2014 году он участвовал в присоединении Крыма к России. После службы работал спасателем. Увлекался мотокроссом и музыкой. Осваивал диджейское мастерство.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

«В июне 2022 года сына вызвали с работы в военкомат и предложили контракт. Он подумал и решил, что пойдет служить Родине. Я отговаривала Диму, а он мне ответил: «Мам я пойду делать то, что я умею». И вот как-то я пришла с работы, а он мне говорит, что уезжает. У меня слезы полились, а сын: «Ты что, мамуль, я же вернусь живой, все будет хорошо!» — вспоминает Оксана.

Последнее задание

Дмитрий сражался в составе 237-го десантно-штурмового полка. Был младшим сержантом, пулеметчиком. Звонил домой очень редко, продолжает женщина, ничего не рассказывал, говорил, что все хорошо.

«Последний звонок был 14 августа 2022 года. Дима сказал, что завтра они идут на задание: «Мамуль, я тебе маленький видосик выслал, вдруг что». А 15 августа сын ушел на задание в село Лозовое Херсонской области. На другой день Дима получил смертельное ранение в легкое и погиб», — утирает слезу мать бойца.

Диме было 29 лет. Его похоронили 26 августа 2022 года со всеми воинскими почестями. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, младшего сержанта Дмитрия Коротаева наградили орденом Мужества посмертно.

«Сынуля, мы тебя никогда не забудем! Ты — наш герой, отдавший свою жизнь за Родину, мы очень любим тебя и скучаем по тебе», — обращается к погибшему сыну женщина.

Ранее мы писали, как разведчик погиб в первые дни СВО.