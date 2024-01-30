Пойдут служить в ЦАХАЛ: блогер предсказал, что ждет «Би-2» в случае депортации в Израиль

Визит группы «Би-2» в Таиланд сложился, мягко говоря, неудачно. Ближайшее будущее артистов тоже не определено: возможно, их депортируют в Россию или Израиль. Мы узнали, что ждет их в этом случае.

Клетка под палящим солнцем

Сами музыканты пока опровергают новости об отъезде в Израиль.

«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена...» – сказано в их официальном сообщении в Telegram-канале.

В Таиланде, как стало известно, артисты находятся в крайне тяжелых условиях. Юрист Александр Сковородко объясняет, что это в целом неудивительно.

«Вспомним старый фильм «Бангкок-Хилтон» с Николь Кидман о содержании в тайских тюрьмах. По сюжету девушка попала туда случайно и ей грозит смертная казнь за транспортировку наркотиков. В Таиланде средневековые методы содержания заключенных. Никаких правозащитников, забудьте про адвокатов, нормы УПК там не действуют», – рассказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Фото: Медиаархив Подмосковья ]

Об условиях содержания рассказал продюсер Михаил Козырев (признан иноагентом в РФ) со ссылкой на организатора концерта, которого допустили к задержанным. Он заявил, что речь идет о клетке под раскаленным солнцем при 35–40 градусах жары. Что касается соседей по камере, то это «свалка голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет».

У музыкантов отобрали средства связи и не предоставили перевода судебных документов. Кроме того, по словам Козырева, к ним подсаживают русскоговорящих, которые пытаются пугать артистов последствиями и вымогать деньги.

Отпустили и снова задержали

Ранее представители группы заявили, что инициатором задержания стало Генконсульство России. Однако в МИД РФ опровергли эти предположения, заявив, что российские дипломаты, наоборот, помогают соотечественникам за границей.

Официально «Би-2» инкриминируют несанкционированные концерты. Сначала им назначили штраф, но после его выплаты снова задержали, предупредив о возможной депортации.

Вот только куда? У некоторых участников группы – израильские паспорта, а у одного также есть гражданство Австралии.

«Полагаю, при желании Россия может потребовать, чтобы музыкантов депортировали к нам. Одновременно Израиль не признает двойного гражданства и считает, что задержаны только их граждане. Здесь может возникнуть правовая коллизия. Вопрос в том, что грозит «Би-2» при возвращении в РФ. Если будет возбуждено уголовное дело, они могут быть объявлены в международный розыск. Тогда требования РФ об их выдаче станут правомерными», – продолжает Александр Сковородко.

Общественники так не оставят

О том, что ожидает шоуменов в Израиле, если им разрешат выехать туда, рассказал светский блогер Вадим Манукян.

«Вряд ли они окажутся в нашей стране. Кто-то точно уедет в Израиль. Хотя там сейчас не до концертов и не до веселья, у них война идет. Может, в ЦАХАЛ служить пойдут. Окно возможностей сужается. В принципе, после подобного группа может и распасться», – резюмирует Манукян.

Но в России, по его словам, музыкантов тоже ждет далеко не теплый прием.

«Возможно, что и уголовное преследование, так как у нас сейчас очень активные общественники», – резюмирует Манукян.

Кстати, комментируя задержание группы, депутат Госдумы РФ Андрей Луговой заявил, что их «настигла кара».

Ранее мы писали, что ждет Игоря Стрелкова после вынесения приговора суда.