«Полоса препятствий»: что принесет Дракон людям, родившимся в год Свиньи

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала, что принесет Дракон всем рожденным в год Свиньи. Она подготовила восточный гороскоп по самым главным сферам жизни на 2024 год.

Добрые и деликатные

По ее словам, люди, которые родились в год Свиньи, как правило, отличаются дружелюбием, терпимостью и деликатностью. Заботливый характер делает их прекрасными друзьями и надежными партнерами. Это очень честные люди, которые не переносят ложь и обман.

«Свиньи всегда стремятся к гармонии в отношениях и активно избегают конфликтов. В работе они часто применяют творческий подход. Кроме того, Свиньи обладают выдающимися интеллектуальными способностями и быстро обучаются, обладая хорошей памятью. Однако они также могут проявлять излишнюю чувствительность, что делает их уязвимыми к критике и конфликтам», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карьера

Год Зеленого Деревянного Дракона принесет людям, родившимся в год Свиньи, множество возможностей для карьерного роста, но, к сожалению, сказать, что на пути не будет препятствий, нельзя.

«Свиньи, занятые в бизнесе, могут рассчитывать на процветание, так как Дракон символизирует новаторство, энергию и рост. Однако следует помнить, что Дракон также является символом непредсказуемости, поэтому то, что казалось очень стабильным, внезапно может попросту исчезнуть. Свиньям придется научиться быстро адаптироваться и пересматривать свои планы в условиях меняющейся обстановки», — пояснила Мишина.

По мнению астролога, тем, кто работает не на себя, а по найму, год Дракона предоставит возможности для продвижения по карьерной лестнице.

«Те Свиньи, которые будут проявлять инициативу и настойчивость, могут рассчитывать на вознаграждение и улучшение своего статуса на рабочем месте. Однако в год Дракона Свиньи также могут столкнуться с конфликтами и соперничеством на рабочем месте. Придется изо всех сил контролировать свои эмоции, ведь завистники будут ждать малейшего повода убрать с дороги конкурента», — предостерегла Мишина.

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Финансы

Финансовый год для Свиней будет непростым, уверена ясновидящая. Год Дракона символизирует неожиданные изменения, поэтому нужно быть готовыми к любым неожиданностям.

«Тем не менее Свиньи могут рассчитывать на появление новых возможностей для улучшения своей финансовой ситуации. Новые источники дохода могут появиться совершенно неожиданно, например, через друзей. Те представители этого знака, которые проявляют умение и расчетливость в финансовых вопросах, смогут добиться успеха», — пояснила Мишина.

Терпение и осторожность — вот девиз для всех Свиней в 2024 году в финансовой сфере, убеждена астролог.

Отношения

В любви Свиней ждет яркий и запоминающийся год, отметила астролог.

«Дракон символизирует энергию и страсть, поэтому те, кто все еще в поиске, имеют все шансы встретить свою вторую половинку», — рассказала Мишина.

Тем, кто находится в паре, продолжила астролог, придется пересмотреть свое поведение с любимым человеком, иначе есть риск потерять даже самые теплые отношения.

«Свиньям следует проявлять большую открытость и чувствительность к потребностям своих партнеров, а также уделять больше времени совместным занятиям. Важно помнить, что для улучшения отношений необходимо проявлять терпение и понимание, а также готовность к компромиссам», — подчеркнула Мишина.

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