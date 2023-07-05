«Поплачет и успокоится»: выяснилось, какие установки и действия родителей вредят детям в первые годы их жизни

Столетиями в обществе вырабатывались привычные для родителей установки о том, как правильно вести себя с маленьким ребенком и какие меры воспитания необходимо применять с самых пеленок.

Психолог Александра Метальникова рассказала, какое общепринятое поведение родителей может навредить психике ребенка в первые годы его жизни.

Собака может заменить родителей

Универсальных правил воспитания малышей, по словам эксперта, не существует. Но игнорировать и оставлять их в одиночестве — отнюдь не лучший вариант.

«Есть дети, которые спокойно остаются одни. Это нормально для их психики. Но все же одиночество — это неестественное состояние для живых существ. Любых. Оставлять ребенка одного — достаточно рискованно. Особенно в первые годы жизни», — отметила Метальникова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, основная потребность ребенка — быть в контакте со взрослыми людьми.

«При этом большая собака, например, вполне может заменить родителей», — заявила психолог.

Страхи всему виной

«Поплачет и успокоится», — слышали когда-нибудь такую рекомендацию? Метальникова также отметила, что следовать этому принципу может быть неполезно.

«Конечно, есть определенный момент, когда ребенка уже важно оставить одного, но когда этот момент наступает — не знает никто. Ни один психолог вам не назовет точный возраст, в котором лично ваш ребенок может остаться в одиночестве и ему будет спокойно», — добавила психолог.

Оставить ребенка одного — самый лучший способ создать в его психике конструкции и конфигурации, которые потом перерастут в травмы.

«Не брать ребенка на руки из-за страха разбаловать, не укладывать с собой спать, а то якобы задушишь, и все в стиле «ничего страшного, пусть поплачет» — это аргументы из предыдущих эпох. Все эти методы, скорее, были придуманы из-за безысходности», — поделилась Метальникова.

«Что хорошо для мамы, то хорошо для ребенка»

Ребенка необходимо окружить помощью любых взрослых. Вырастить здорового и счастливого ребенка без контакта с другими взрослыми и другими детьми, по словам собеседницы, также невозможно, как и оставлять ребенка одного 24 часа в сутки.

«Важно работать с психикой мамы, с ее страхами. Предлагаю вспомнить заповедь: «Что хорошо для мамы, то хорошо для ребенка». Поэтому маме важно заботиться в первую очередь о себе. Достать наружу все страхи по поводу ребенка и его развития, фобии касательно того, что с ним может случиться и почему нельзя пользоваться помощью других взрослых», — рассказала психолог.

Психолог советует матерям работать со страхами, погружаясь в расслабленное, принимающее состояние. Большая часть возможных угроз надумана, отметила собеседница. Успокоиться помогут, например, медитации.

Ранее Александра рассказала, как матери-одиночке справиться с трудностями.