«Посадили его на диван, сели вокруг и заплакали»: сыну погибшего на СВО десантника принесли страшные вести

Василий Минин родом из села Кочево Пермского края был добросовестным человеком, готовым прийти на помощь в любую минуту. Василий был фанатом своей службы — десантником в голове и в сердце. А сколько было прыжков с парашютом, родные сбились со счету.

Боевой опыт у Минина начался с 2008 года, конфликт в Грузии, сразу же он стал ветераном боевых действий. Дальше было еще несколько кампаний и заработал медаль Суворова и другие награды. Жена трепетом вспоминает первую встречу с Василием.

В вазе всегда были цветы

«Вася нашел меня в соцсетях, подарил там цветочек, и я растаяла. Он просто позвал погулять, увидеться, встретиться. Я пришла, и мы больше не расставались. В июне мы познакомились, а 10 января у нас уже была свадьба», — делится Евгения с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как признается наша собеседница, сначала было очень тяжело: постоянные сборы, командировки, задания и наряды.

«Ох, как я скучала и переживала! Потом я поняла, что я жена военного, и мне просто надо с этим смириться. Скучали друг по другу очень, но беременную он меня почти не видел. Даже когда я рожала он и то летел из очередной командировки», — улыбается женщина.

Прилетел Василий как раз, когда супруга родила, прямо в это время. А потом, конечно, очень красиво встречал из роддома жену с сыном. И постоянно, не только на праздник дарил любимой цветы.

«Он никогда не рассказывал мне о работе, просто молчал. Я ничего не знала о том, что происходит в командировках, лишь догадывалась. Когда Вася уезжал в зону боевых действий, то постоянно обманывал: «Я еду просто в командировку». Но я была на связи с другими женами его сослуживцев, вот так и узнавала информацию», — вздыхает Минина.

Фото: [ из личного архива семьи Мининых ]

Когда Василий уходил на спецоперацию, он сказал жене и сыну: «Вы главное ждите меня, и я приеду. Все будет хорошо». Боец связывался с родными по спецсвязи, либо просто кого-то просил позвонить жене и сказать, что все хорошо. Но так было не всегда.

Юбилей встретил в окопе

«Бывало, он по два месяца не выходил на связь, мы жили в бреду, с телефоном в руках — мало ли, не пропустить бы звонок. В июне, ровно год назад, он приехал в отпуск на две недели. Как же мы были рады! Я умоляла его остаться и не уезжать, а он мне ответил, что на эту тему разговора не будет: «Там мои пацаны, и я должен!» — замечает Евгения.

Минин был постоянно на передовой, он служил командиром самоходной артиллерийской установки «Нона». Василий погиб 26 сентября 2022 года, а 24-го ему исполнилось 35 лет. На свой юбилей он сидел в окопе, как потом узнали родственники, были сильнейшие обстрелы. О произошедшем первыми узнали жены бойцов из батареи, но молчали сутки и не говорили ничего Евгении.

«Они готовили меня, а у меня сердце было не на месте. Я начала узнавать по своим каналам, это было на работе, там мне и сообщили. Я кричала, плакала: «Не верю!», не помню, как ехала домой. Не помню, где бросила машину. Тут, конечно, сразу приехали все, кто мог: и друзья, и родственники», — всхлипывает Минина.

Фото: [ из личного архива семьи Мининых ]

Страшные вести для сына

Сыну Саше, которому сейчас девять лет, сказали о гибели папы только через два дня после того, как узнала Евгения.

«Собрались моя мама, моя сестра, ее семья, посадили его на диван, сели вокруг и заплакали. Смогла сказать только моя мама. Сын побледнел, посинел, сжал кулаки, но принял все достойно, не заплакал. Он ушел к себе в комнату, и в этот день мы его не трогали», — рассказывает Минина.

За пару месяцев до этого хоронили соседа Мининых, комбата и друга семьи. У него тоже остался сын, и мальчишки дружат. Саша уже знал, что такое может произойти, и сейчас мальчики держатся вместе.

Как признается наша собеседница, осознания произошедшего у нее нет до сих пор. Евгения ждет, что любимый позвонит и скажет: «Привет, извини, просто связи не было». Похоронили бойца в Иваново, где он жил со своей семьей.

«На родину я его не отдала. В Пермь мы ездили бы раз в год, а тут мы каждые выходные на могилке. Я решила, что мы его семья, и он должен быть с нами. Его мать и старшая сестра поддержали меня», — говорит Евгения.

Ребята вчетвером стояли на позиции, начался обстрел, и выжил только один. Он приезжал к семьям погибших товарищей и до сих пор поддерживает с ними связь.

Ранее мы писали о Малике Казакбаеве из Оренбурга, который в тот день погиб вместе с Василием.