Правил лично Ельцин: как писали и переписывали Конституцию 1993 года

Сегодня российской Конституции исполняется тридцать лет. Три года назад, летом 2020 года, произошел ее апгрейд — было внесено более двухсот поправок.

Несмотря на изменения, россияне все еще живут по основному закону, принятому при президенте Ельцине и одобренному на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.

В чем его плюсы и минусы, а также возможно ли принятие в ближайшем будущем принципиально новой Конституции, на какой идеологии она будет основана — в материале «Подмосковье сегодня».

Писали на руинах страны

«Надо понимать, что Конституция 1993 года создавалась не на пустом месте. Она являлась частью сложного исторического процесса. В 91-м прекратил свое существование СССР. В 93-м произошел вооруженный конфликт между двумя ветвями власти: парламентом и президентом. Противостояние закончилось расстрелом Белого дома. После этого стало понятно, что нужны новые базовые законы, которые отражают реалии функционирования государства на данном этапе», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сообщил историк Андрей Томилин.

Фото: [ Егор Алеев/ТАСС ]

По его словам, если игнорировать исторический контекст и события 1993 года, то цель той Конституции объяснить невозможно. Как и понять, почему ее правил лично Ельцин.

Когда авторы разрабатывали текст, у них было два подхода: либо подробно прописать все законодательные нюансы, либо предложить текст с большими пробелами, но понятный всем, объяснил Томилин. Они пошли по пути сознательного упрощения. Основной же причиной критики Конституции послужила неопределенность в сроках президентского правления, выгодной именно Борису Николаевичу.

«Было четко написано, что одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух раз подряд. Если бы слова «подряд» не было, третий срок был бы невозможен. Но оно было включено», — подчеркнул историк.

Он уточнил, что в целом Конституция 1993 года была написана под конкретного лидера, постепенно сосредоточившего власть в своих руках. Но воспользоваться ее плодами первый президент РФ Борис Ельцин не сумел — ушел с поста по состоянию здоровья.

«Мы были немножко идеалистами»

Одним из авторов Конституции 1993 являлся Леонид Мамут, отец известного олигарха Александра Мамута. Леонид Соломонович скончался несколько лет назад. В свое время корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» беседовал с ним о том, как создавался основной закон Российской Федерации и с какими трудностями при разработке пришлось столкнуться.

«Во многом наша Конституция опередила время. К сожалению, мы пытались задать слишком высокую планку политической и правовой культуры, которой в обществе не было, в этом плане мы были немножко идеалистами», — сокрушался тогда Мамут.

Он подчеркивал, что созданные законы в потенциале были великолепны, грамотны, рациональны, мудры, но на практике совершенно не работали.

Фото: [ ©Павел Лисицын/РИА Новости ]

Конституция созрела

И в 2020 году Конституция была изменена. Основные новшества касались сроков президентского правления и усиления полномочий главы государства. Теперь президентом можно работать только два срока. Однако действующий руководитель после обнуления Конституции имел право отбыть еще два.

В последних поправках Конституции также была впервые упомянута вера в Бога, было прописано, что Россия является правопреемницей СССР, «чтит память защитников Отечества» и «обеспечивает защиту исторической правды».

Тем не менее в последнее время идут разговоры о том, что скоро основной закон могут модифицировать полностью.

«Ей уже тридцать лет, достаточно зрелый возраст. Мы сейчас все чаще и чаще обсуждаем, какая идеология будет у нашей страны. Поэтому я и не исключаю, что в Конституцию внесут новые изменения по этому поводу», — высказал свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор юридических наук Александр Мохов.

Эксперт считает, что изменения прежде всего затронут семейные отношения. И так как сегодня много говорится о том, что в Конституции должна быть прописана идеология, то и ее могут создать — на основе новой семейной доктрины.

Мохов привел пример, как впервые в 2020 году в главном законе было записано, что брак — это союз мужчины и женщины.

«Это была вынужденная мера, потому что к тому времени понятие семьи размыли до основания. Я не исключаю, что будет разработана в итоге новая идеологическая доктрина, которая найдет свое отражение и в Семейном кодексе, и в Конституции», — резюмировал юрист.

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