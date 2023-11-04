Премия и заветное повышение уже близко: кто из 12 знаков зодиака совершит карьерный рывок на предстоящей неделе

Вторая неделя ноября принесет небывалый успех в карьере многим представителям знаков зодиака. Это вовсе не означает, что можно ничего не делать, но к некоторым удача будет сама идти в руки практически без усилий. А кому-то звезды сулят судьбоносную встречу с тем самым.

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 ноября.

Овен

У Овнов на предстоящей неделе все будет буквально гореть в руках. Вы ощутите небывалый прилив энергии, осталось только свернуть горы в профессиональной деятельности. И вам это несомненно удастся. Смело идите вперед, беритесь за решение новых задач, ведь лучше вас с этим никто больше не справится. Результаты не заставят себя ждать.



В любви звезды советуют смотреть по сторонам — не исключено, что человек, предназначенный вам судьбой, уже где-то рядом. Семейным парам стоит отдаться вновь вернувшейся страсти в отношения.

Так как неделя обещает стать очень насыщенной, уделите особое внимание вашему эмоциональному состоянию, найдите время для отдыха.

Телец

Финансы, как и на прошлой неделе, станут центральной темой в жизни Тельцов, однако теперь со знаком «плюс». Помимо ежемесячного дохода, вас может ожидать приход денег из неожиданных источников. Не спешите тратить все сразу — подумайте, как можно увеличить свой доход. Возможно, стоит положить деньги в банк под проценты.



Отношения влюбленных Тельцов на предстоящей неделе станут более стабильными и спокойными. На смену периоду бурных страстей приходит гармония и подлинная близость, однако не забывайте и о романтике.



Несмотря на то, что неделя не обещает никаких неприятных потрясений и смертельной усталости на работе, звезды рекомендуют повышать иммунитет перед сезоном простуд. В этом помогут прогулки на свежем воздухе.

Близнецы

Если на прошлой неделе вы не сидели сложа руки и смело брались за новые проекты, то на этой неделе наконец-то придет долгожданный успех в профессиональной деятельности. Звезды советуют — продолжайте в том же духе: учитесь, развивайте свои навыки. Ваши старания и профессионализм непременно оценит начальство.



Тем Близнецам, кто уже давно переживает кризис в отношениях, придется принять судьбоносное решение. Всю неделю вы будете пытаться поговорить со своим партнером. Многих представителей знака услышат, и отношения перейдут на новый уровень. Ну а те, кто так и не добьется понимания, решат, что нет смысла продолжать отношения, которые не приносят больше радости. Одиноким Близнецам особенно остро на следующей неделе захочется встретить новую любовь, и у многих произойдет эта счастливая встреча.

Чтобы пережить достойно эту непростую неделю, Близнецам нужно особенно пристально следить за своим эмоциональным состоянием. Перезагрузиться поможет любимое хобби.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Раков ждет очень сложная неделя на работе. Могут поменяться условия труда, рабочий график. Не исключено, что вам придется взять на себя дополнительную работу. Конечно, вы будете не восторге. Но в отличие от коллег, которые станут громко выражать свое недовольство, вы поступите мудро и примите решение наблюдать со стороны. В конечном итоге, такая тактика принесет свои плоды — начальство оценит вашу лояльность и в будущем захочет продвинуть именно вас по карьерной лестнице.



Ваша любовь и забота очень порадует близких людей. Пусть на работе в последнее время приятного мало, зато можете быть уверены — дома вас любят и ждут.



Побалуйте себя на предстоящей неделе каким-то милым пустячком — это поднимет вам настроение.

Лев

У огненных Львов все по-прежнему прекрасно. Карьера идет в гору, ваши старания ценят, никто даже не пытается оспорить ваше лидерство. Продолжайте в том же духе — еще не время почивать на лаврах.



Любовные отношения порадуют не меньше, чем успех на работе. Ждите на предстоящей неделе признаний в любви, романтических свиданий, потрясающих подарков. Следующая неделя будет прекрасной во всех отношениях — наслаждайтесь!

Дева

Девам следующая неделя принесет настоящий прорыв в карьере. Вы отлично потрудились на прошлой — вот и долгожданный результат. Не останавливайтесь на достигнутом — вам удастся закрепить успех.



Привычная сдержанность Дев может сыграть с ними злую шутку на предстоящей неделе. Ваша вторая половина будет часто упрекать вас в равнодушии. Чтобы этого не произошло, сыграйте на опережение: пригласите любимого человека в ресторан, организуйте интересные выходные. Если прислушаетесь к советам звезд, ваши отношения станут очень глубокими.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весов ждет отличная неделя на работе. Наконец-то вас заметят и начнут поручать самые сложные проекты, с которыми вы без труда справитесь. Не исключено и скорое повышение зарплаты. Однако вам придется выбирать, ведь могут напомнить о себе бывшие работодатели с очень интересными предложениями. Звезды советуют слушать свое сердце. Это тот случай, когда выбирать придется из двух хороших вариантов.



Весов очень порадует семейная жизнь на предстоящей неделе. Партнер, который был не меньше вашего занят на работе, вдруг отложит все дела и посвятит время вам. Ждите приятных сюрпризов.

Одинокие Весы захотят отдохнуть от людей. Не заставляйте себя куда-то идти. Если хочется полежать на диване, значит вам это по-настоящему нужно.



Скорпион

Скорпионы могут почувствовать разочарование на работе. Вы ожидали результатов своих усилий, но пока все остается, как было. Продолжайте выбранную линию поведения — очень скоро наступит время, когда судьба предоставит вам шанс существенно продвинуться по карьерной лестнице.



Несмотря на тоскливую рабочую неделю, в любовных отношениях вас ждет настоящий взрыв страсти. Вам захочется закрыться от всех и провести время с партнером наедине. Звезды советуют так и поступить.



Одинокие Скорпионы станут магнитом для противоположного пола. Вам остается только выбирать.



Стрелец

Стрельцы будут полны оптимизма и примутся за работу с невиданным доселе энтузиазмом. Это и замечательно, ведь ваша активность принесет долгожданный карьерный успех.

В любви на передний план выходит честность. Поговорите откровенно со своим любимым человеком о том, что вас беспокоит, что расстраивает, и что вы хотели бы изменить. На предстоящей неделе вас непременно услышат, и надвигающиеся тучи рассеются.



Одиноким Стрельцам не стоит форсировать события и прикладывать усилия, чтобы с кем-то познакомиться. Встреча произойдет неожиданно, когда вы перестанете думать о своем одиночестве.



Обязательно найдите время для спорта — даже простая зарядка по утрам зарядит энергией на весь день и заставит почувствовать себя в разы бодрее.

Фото: [ freepik.com ]

Козерог

Козерогам придется уделить своей трудовой деятельности особое внимание. Пора задуматься — верное ли вы выбрали направление. Если все идет не так, как вам бы хотелось, возможно, пришло время поискать новую работу, где ваши таланты оценят в полной мере.



Вашему партнеру на предстоящей неделе потребуется поддержка. Будьте мягче и внимательнее — сейчас не лучшее время для упреков и выяснения отношений.



Одиноким Козерогам звезды сулят милое романтическое знакомство, которое произойдет в кругу друзей. Не отказываетесь от приглашения на дни рождения и другие праздники.

Прогулки на свежем воздухе окрасят ваши щеки румянцем, а ваше настроение повысится.

Водолей

Водолеев на предстоящей неделе очень высоко оценят коллеги и начальство, ведь вам в голову придет поистине революционная идея, которую не преминут сразу взять на вооружение. Ожидайте премии за свои труды.



Семейных Водолеев ждет множество приглашений. Вас пригласят на корпоративы, на семейные торжества, на шашлыки. Захочется побывать везде, но звезды советуют выбирать те места, где вам будет максимально комфортно.



Одиноких Водолеев ждет такое же плотное общение. Ваш телефон будет буквально разрываться. Несмотря на то, что вы захотите просто отдохнуть дома, не стоит запирать себя в четырех стенах.

Тем, кто преодолеет свою лень, звезды сулят судьбоносную встречу.

Рыбы

Рыбы очень интенсивно трудились на прошлой неделе, поэтому очень устали. Возьмите пару дней отдыха, старайтесь не перенапрягаться. В состоянии эмоционального выгорания толку от вас, как от работника, будет немного.



Ваши отношения становятся все более близкими, глубокими и гармоничными. Это и неудивительно, ведь партнер прислушался к вашим словам. Наслаждайтесь теплыми искренними отношениями.



Одинокие Рыбы смогут встретить свою любовь на различных мастер-классах. Идите туда, где вам будет интересно. Вы сможете себя ярко проявить, что вызовет огромный интерес у противоположного пола к вашей персоне. Не упустите свой шанс!



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