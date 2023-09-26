«Приеду с большим букетом роз»: мама бойца СВО три месяца не знала о судьбе сына

Любящие родители, сестра, брат и девушка-красавица не дождались с передовой отважного разведчика и радиотелеграфиста Дениса Куликова. Он ушел на фронт в свой день рождения, вытирая слезы у провожающих.

Денис Куликов родился республике Мордовия, в селе Теньгушево в День знаний в 2000 году. По словам мамы парня Галины, детство ее сына прошло спокойно. Никто и подумать не мог, что Дениса потянет в военную сферу.

Спас птицу

Мальчик увлекался футболом, болел за «Спартак», хотя в семье никто не был футбольным фанатом. А еще Денис любил машины, и на свою первую «ласточку» он заработал сам. Другой слабостью Дениса были животные.

«Он был очень добрым мальчиком. Однажды кошка поймала стрижа, он отнял птицу и принес домой. Сын лечил ей крылышко, так усердно ухаживал за птичкой и, наконец, вылечил ее. Мы потом отпустили стрижа на волю, он так радовался. Денис всегда подбирал бездомных животных. Наверное, он никогда никого не обидел за всю свою короткую жизнь», — считает наша собеседница.

Куликов рос и не отличался от других, был обычным мальчишкой, добавляет женщина. Он был доброжелательным, хорошо учился в школе. Денис не только смотрел футбол, но и сам занимался спортом: любил кататься зимой на коньках и играл в хоккей.

«А еще у сына было много друзей. Денис со мной прежде остальных делился своими мыслями и переживаниями, и с любыми вопросами всегда шел ко мне. Я была, наверное, для него не просто мама, но и друг», — рассуждает Галина.

Наша собеседница помнит, как ее сын стал дружить с девушкой. И Галина стала первой, с кем он познакомил свою избранницу.

Фото: [ из личного архива семьи Куликовых ]

«Однажды вечером Денис приехал с ней, зашли домой. Он сказал: «Мама, вот моя девушка, ее зовут Маша». Мы попили чай, а потом, когда он ее проводил, приехал домой и спросил: «Как тебе моя девушка?». А я ответила: «Сынок, это твой выбор. Если ты ее любишь, полюблю ее и я». Мы до сих пор с Машей общаемся», — замечает женщина.

Цветы для мамы

После окончания девятого класса Куликов поступил в медколледж, но доучиваться не стал. На четвертом курсе он принял судьбоносное решение. Первого сентября 2020 года Денису исполнилось 20 лет, а 4-го числа он уже подписал контракт с Министерством обороны. Вчерашний студент стал кадровым военным.

А спустя два года ситуация почти повторилась. Только в этот раз были проводы не в армию, а на СВО. Они состоялись в Денисов день рождения, первого сентября. Все гости его поздравляли и уговаривали не идти на спецоперацию, но он улыбался и повторял, что вернется.

«Он обнял меня и сказал: «Мамуль, все будет хорошо. Приеду с большим букетом роз». Сын с детства мне дарил цветы. Сначала полевые, а когда сам начал работать, приносил розы и конфеты. А я сказала: «Сыночек, мне ничего не надо, возвращайся сам», — вздыхает Галина.

На спецоперации Денис был радиотелеграфистом разведывательного батальона. Связь сродными он старательно поддерживал. Последний раз звонил 27-го сентября, а на следующий день он пропал без вести.

Фото: [ из личного архива семьи Куликовых ]

Жизнь в аду

«Когда набирал, всегда меня успокаивал, мол, все хорошо. А когда в последний раз позвонил, голос был уставший. Как обычно, я задавала контрольные вопросы: поел ли, удалось ли поспать. А он ответил: «Мам, передавай всем привет, я вас всех люблю!» — вспоминает мама бойца.

Предчувствий беды у матери не было, она забеспокоились, лишь когда сын не стал выходить на связь. Тогда, по словам Галины, она сходила с ума от беспокойства, хотя на горячей линии говорили, что все хорошо. Женщина писала письма во все инстанции, помогали подруги.

«Жила, как в аду. Я не ходила на работу, все коллеги знали, почему. Я написала заявление на отпуск без содержания. С утра до вечера мы были на телефоне, мы звонили куда только можно, проверили все госпитали. Названивали в воинскую часть в Самару, откуда Денис призывался. Там разговаривали грубо. А 26 декабря сообщил военком: «Я к вам с плохой новостью, ваш сын погиб». И я потеряла сознание», — констатирует Куликова.

Оказалось, Куликов погиб под Харьковом, и его тело забрали украинцы. Позже его доставили в Россию, когда происходил обмен телами погибших солдат. Опознавали Дениса по ДНК.

В родном городе бойца открыли Парту Героя в его честь. Куликов награжден орденом Мужества посмертно. Мама до сих пор едва находит в себе силы, чтобы рассказывать о погибшем сыне. Девушка Маша тоже не смирилась с потерей.

Ранее мать другого бойца СВО выяснила, как тот попал на фронт.