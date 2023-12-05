«Протягивает руку помощи и ничего не ждет взамен»: жительница Луховиц пытается вернуть свое незаконно проданное авто

Судебные приставы в Подмосковье изъяли у должницы «Росбанка» автомобиль и передали его сотруднику организации на хранение. Однако тот решил распорядиться чужим имуществом иначе и продал машину без ведома владелицы.

Неоднозначную историю нам рассказала жительница Луховиц Ирина Ксенофонтова, в отношении которой 11 мая 2020 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту в размере 74 260 рублей.

Дошло до угроз

«На протяжении двух лет из моей заработной платы удерживалась часть средств на погашение долга. К февралю 2022 года задолженность составляла 46 119 рублей. Однако 2 февраля 2022 года я вышла на улицу и обнаружила, что мое единственное транспортное средство LADA Granta эвакуируют люди без каких-либо опознавательных знаков. Я срочно была вынуждена обратиться в полицию», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К моменту эвакуации автомобиля правоохранители не успели, но они догнали эвакуатор и выяснили, что у пристава имелся акт о наложении ареста на машину.

«Я регулярно звонила в Луховицкий РОСП в надежде узнать судьбу моего автомобиля. В одном из таких разговоров судебный пристав-исполнитель сообщила мне, что машина передана на ответственное хранение представителю ПАО «РОСБАНК», но пообещала, что с транспортным средством ничего не произойдет. Якобы посторонний человек не может использовать арестованное имущество в своих целях, а тем более распоряжаться им. Через некоторое время тот самый представитель «Росбанка» начал звонить мне и требовать передать ПТС на машину и подписать договор на куплю-продажу», — продолжила Ирина.

Получив отказ, представитель организации, по словам нашей собеседницы, начал угрожать ей и приезжать под окна ее дома в компании знакомых. На следующий день Ксенофонтова уехала с детьми в другой регион.

«Потом мне пришло сообщение на «Госуслуги», что арест с автомобиля снят, запрет на регистрационные действия тоже. Позвонила приставам, они сказали, что от меня поступили деньги на их счет в размере 46 000 рублей. Машину мне так и не вернули. Пыталась подать на того представителя в полицию, но там не нашли состава преступления. Вроде как банк забрал машину и реализовал ее сам. Более того, они передали материалы проверки в Саранск, так как ее на учет, без ПТС и по поддельным документам, ставили там», — заключила наша собеседница.

Фото: [ Из личного архива Ирины Ксенофонтовой ]

Встреча на «нейтральной территории»

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области нашему корреспонденту подтвердили факт проведенной проверки по факту случившегося и объяснили, почему передали материалы дела в Саранск.

«В связи с тем, что новый собственник арестованного транспортного средства зарегистрирован в Республике Мордовия, материал проверки направлен по территориальности в УМВД России по г.о. Саранск, а также в Кунцевский отдел судебных приставов Управления ФССП России по г. Москве для принятия процессуального решения», — сообщили нам в главке МВД.

В то же время представители ГУ ФССП по Московской области изложили хронологию последних событий: 25 февраля 2022 года Луховицкое отделение судебных приставов получило оставшиеся деньги по задолженности, 1 марта арест с автомобиля был снят, а 4 марта — исполнительное производство завершено. Только после этого, по словам приставов, машина оказалась продана.

В «Росбанке» на запросы интернет-издания «Подмосковье сегодня» отвечать отказались, но после их получения представители организации связались с потерпевшей и пообещали ей провести внутреннее расследование, одновременно с этим заявив, что авто Ирине вернули в марте 2022 года. Позже сотрудники «Росбанка» предложили девушке встречу, но не в одном из своих отделений, а на некой «нейтральной территории», от чего она отказалась.

Фото: [ Илья Питалев/©РИА Новости ]

«Грубейшие нарушения»

Позже по просьбе Ксенофонтовой к истории подключился член Общественной палаты РФ Александр Терновцов. Он написал обращения в МВД, СК и прокуратуру и потребовал отменить решение об отказе возбудить уголовное дело по факту инцидента.

«Ирина рассказала нам, что тоже является общественником, была председателем «Волонтеров Победы» и оператором поисковой службы «Лиза Алерт». Она протягивает руку помощи другим и ничего не ждет взамен. Кто-то должен был помочь ей, и поскольку мой профессиональный долг, как адвоката, защищать людей, я решил откликнуться. Моя команда выявила грубейшие нарушения законодательства в действиях сотрудников ФССП и взыскателя», — рассказал нам Терновцов.

Уже сейчас благодаря его стараниям начаты проверки в отношении действий судебных приставов. Однако пока уголовное дело так и не возбуждено.

Ранее мы сообщали, что Альфа-банк вернул жителю Москвы миллион рублей, отобранный банкоматом