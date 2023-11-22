«Разовая неполадка»: Альфа-банк вернул жителю Москвы миллион рублей, отобранный банкоматом

Альфа-банк вернул жителю Москвы миллион рублей, застрявший в неисправном банкомате. На решение проблемы потребовалось четыре дня, рассказал пострадавший нашему корреспонденту.

18 ноября Антон Ж. положил в банкомат 1,5 млн рублей, чтобы зачислить их на свой счет и в дальнейшем открыть вклад в финансовой организации. Однако устройство засчитало только 500 тысяч, после чего перешло в режим неисправности.

Сотрудники Альфа-банка, приняв заявку у москвича, пообещали разобраться в ситуации за два календарных дня, но задержались. К счастью, проблема разрешилась без скандалов — деньги Антону Ж. перевели 22 ноября.

«Деньги вернули, примерно в час ночи зачислили. Извинений не было, просто пришло уведомление», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объяснили нашему корреспонденту в Альфа-банке, случай с жителем Москвы — «разовая неполадка».

«Ситуацию с клиентом решили — все хорошо. Ежедневно люди успешно снимают и вносят деньги в банкоматной сети банка, где более 20 000 устройств — все работает стабильно. Если у человека есть вопрос по внесению или снятию, он может позвонить или написать нам в чат приложения. Мы поможем разобраться и все прояснить», — заявили в пресс-службе банка.

Ранее мы сообщали, что Альфа-Банк вернул кэшбек после публикации материала с жалобой клиентки в Inkazan.