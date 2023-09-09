«Проверял чистоту ушей у всех вокруг»: боец, мечтавший стать ЛОРом, погиб в бою на СВО

Наша многонациональная страна собрала великую армию, чтобы бороться с нацизмом на Украине. Среди тех, кто сложил свою жизнь на передовой, был тувинец Ананды Монгуш. Отважному минометчику было 20 лет, когда он погиб в бою.

Ананды родился в многодетной семье в селе Солчур республики Тыва. Он был долгожданным ребенком.

Наконец-то, сын

Сестра бойца Тана вспоминает, что папа очень хотел сына. Мама родила Ананды уже в 40 лет. Мальчик был единственным сыном родителей и любимым братом для трех родных сестер.

«Брат младший, самый долгожданный, мы так хотели братика — я у Бога просила! С трех лет Ананды начал интересоваться вольной борьбой. Уже в пять лет он стал чемпионом по вольной борьбе. А к девяти годам был чемпионом по дзюдо республиканского ДЮСШ города Кызыла», — перечисляет девушка спортивные успехи брата в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ананды побеждал и занимал призовые места по вольной и национальной борьбе, о чем свидетельствует многочисленные награды. Но парень занимался не только единоборствами. Он состоял членом сборной команды района по волейболу и получил грамоту как лучший нападающий.

В детстве, по словам домашних, Ананды был очень шустрым ребенком. Не сидел на одном месте, постоянно общался, и друзей у него было очень много. Когда мальчик пошел в первый класс Солчурской средней школы, он показал себя примерным учеником, активно участвовал в общественных, культурных и спортивных мероприятиях. Был капитаном школьной команды по КВН, которая занимала первые места.

Фото: [ из личного архива семьи Монгуш ]

«Он лидер по жизни: мало слов, больше действий — это про него. Брат также очень любил малышей. Когда у нас, сестер, появились дети, он так хорошо с ними нянчился! Всегда находил время посидеть с племянниками», — улыбается Тана.

Молодой отец

Многие замечали, что еще со школьных времен парня привлекала семейная жизнь, он хотел своих детей. С будущей женой Айзаной Ананды познакомился в социальных сетях, когда им было по 14 лет.

«Полгода переписывались и начали встречаться. Были в разных селах, но все равно виделись каждый день. Он всегда был заботливым, и чутким все то время, которое я с ним провела. Через три года забеременела. Тогда и познакомились с родителями друг друга «по обычаю». А так были и раньше знакомы, так как жили в одном районе», — вспоминает Айзана.

Сначала знакомила с родственниками девушка. Это было перед самым новым годом в декабре 2019 года.

«Он очень сильно волновался, но все прошло хорошо, мои родственники приняли его с теплотой, как и его родственники — меня. Это было через несколько дней после этого, в начале января 2020 года. В тот период он и я учились в сузах. Всю беременность я училась в Абакане, а он — в Кызыле. Каждые выходные навещал, несмотря на достаточно большое расстояние», — говорит девушка.

А в апреле 2020 года у пары родился сын. Молодой папаша был безумно рад, но долго побыть семьянином ему не удалось. Когда сыну было восемь месяцев, Ананды уехал служить по призыву, а дальше — по контракту.

«Каждый день он просил фотографий сына, так как виделись мы редко. Я работала в нашем родном районе, а он — за тысячи километров оттуда. Сын оставался со мной, но при каждом удобном случае муж брал билеты на поезд и приезжал к нам», — отмечает супруга военного.

Фото: [ из личного архива семьи Монгуш ]

Работа мечты

По словам близких, парня всегда интересовали два направления в профессии, которые вообще не были связаны друг с другом. Монгуш выбирал между стезей военного и доктора. А именно, Ананды мечтал стать ЛОРом.

«Супруг любил соблюдать гигиену в ушах — не только своих, но и всех, кто находился дома. Всегда следил, чтобы уши всех его племянников, сестер, родителей, сына, и даже мои были чистыми. По жизненным обстоятельствам его мечта так и осталась мечтой», — вздыхает Айзана.

В 2020 году парня призвали в ряды Вооруженных Сил России. Позже он заключил контракт. До отправки на СВО в последние месяцы Ананды служил в отдельной мотострелковой бригаде в Алтайском крае. Парень был частью расчета минометного взвода в мотострелковом батальоне.

На спецоперации боец пробыл всего несколько месяцев. Он погиб 13-го мая 2022 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время службы Ананды посмертно наградили орденом Мужества. А уже спустя пару недель, 28-го мая 2022 года в его родной Солчурской средней школе торжественно открыли «Парту Героя» в его честь.

«Военно-патриотический клуб при школе имеет музейный уголок, куда попросили передать личные вещи Ананды. Теперь каждый школьник в нашем селе знает о брате», — подчеркивает сестра Тана.

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