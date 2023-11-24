«Прыжок с парашютом явно будет лишним»: выяснилось, какие подарки лучше дарить на День матери

Все знают про Международный женский день, который ежегодно празднуется 8 марта. Однако существует еще одна дата, посвященная прекрасной половине человечества.

В России День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Выходит, что в 2023 году данный праздник выпадает на 26 число – уже на этой неделе! Поэтому пора готовиться к поздравлению любимых мам и начинать выбирать им подарки.

Наверняка многие в преддверии праздника закупятся на маркетплейсах. Но в курсе ли вы, что действительно нужно женщинам, которые испытали на себе все прелести материнства? Чтобы выяснить это, аналитики «Мегамаркета» решили провести опрос, в котором приняли участие представители как женского, так и мужского пола.

Теплые слова или дорогие подарки?

Женщина, подарившая этому миру нового члена общества, заслуживает настоящей благодарности. А вот в чем она будет заключаться – выбор уже каждого отдельного человека.

И, согласно проведенному исследованию, половина опрошенных признались, что в качестве презента к Дню матери предпочтут словесные поздравления – их готовят 35% знающих о празднике респондентов. И лишь 17% устраивают в подарок семейное торжество.

Фото: [ freepik.com ]

Также, судя по опросу, чаще всего мамам покупают букеты, конфеты и духи. Но у этих женщин, к слову, существует собственный топ-5 самых желанных подарков. И первое место здесь, несомненно, отдано цветам.

Далее идут подарочные сертификаты и деньги. После следует парфюмерия и кондитерские изделия. Ну а список заключают украшения и драгоценности.

Кому смартфон, кому — кофе

Кстати, чем меньше возраст опрашиваемых, тем более открыто они относятся к подаркам, в отличие от старшего поколения. Так, например, женщины в возрасте 25-34 лет, принимавшие участие в исследовании, чаще мечтают получить на День матери электронику и средства ухода.

Респондентки 35-44 лет больше ценят товары для хобби, книги и электронику. К слову, у мам в возрасте 45-60 лет практически те же пожелания, только вместо техники они предпочли бы подарочные наборы кофе или чая.

«Маму удивлять не стоит»

При выборе подарков стоит быть особенно внимательными. Дизайнер и основательница бренда Dressclub Collection Анастасия Миловская дала ценные советы и предложила варианты презентов, которые можно было бы преподнести мамам.

«Дарить нужно то, что не привязывается к размеру — не обувь и не одежду. Даже если вы наверняка знаете параметры человека, он может поправиться или похудеть. Лучше всего остановить выбор на аксессуарах. Например, подойдет шарф или шаль универсального цвета — бежевого или серого — или любимого цвета мамы», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не менее универсальным и удачным подарком, добавила эксперт, является посуда. Кастрюлей или сковородкой можно обидеть человека, но вот чайные пары — аккуратный и хороший вариант. Чай или кофе пьют абсолютно все, а при необходимости такой презент станет прекрасным украшением для серванта.

«Можно дарить впечатления, но маму излишне удивлять не стоит. Прыжок с парашютом явно будет лишним, а билеты в театр или подарочный сертификат в магазин косметики точно порадуют женщину. Довольно необычно будет смотреться букет из конфет или фруктов, а также именное украшение, например, браслет, но с гравировкой», — отметила Миловская.

Ранее мы сообщали, что в подмосковной Электростали в честь Дня матери дадут концерт студенты музыкального колледжа.