20 мая подошел к концу срок, когда Владимир Зеленский мог считаться легитимным президентом Украины. По закону глава соседнего государства избирается на пять лет, после чего необходимы новые выборы.

Но их на этот раз не будет. Мы выяснили, не является ли Зеленский узурпатором и к каким последствиям приведет нынешняя ситуация.

«Что касается легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, то на этот вопрос можно смотреть с двух сторон: юридической и политической. Да, выборы нового президента и вступление его в должность должны были состояться до 20 мая 2024 года. Но их не было из-за внешних событий», – рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог, специалист в области международного права Марина Силкина.

Она напомнила, что правовые системы разных стран предусматривают возможность не проводить выборы разных уровней в ситуации военного конфликта.

«Однако Украина этот вопрос затянула, и сам Зеленский не обратился вовремя в конституционный суд, чтобы подтвердить свой статус и отменить выборы», – конкретизирует эксперт.

В данный момент законодательная возможность не проводить выборы есть только у Верховной рады. Голосование отложено, но все парламентарии сохраняют свои полномочия. Что касается президента, то его теперь правильнее называть исполняющим обязанности либо вообще считать нелегитимным. Из-за этого позиция Зеленского становится более шаткой, ведь с ним могут отказываться подписывать международные соглашения.

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