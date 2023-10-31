«Родить лучше, чем убить»: в России предложили создать институт пренатального усыновления

В России сейчас ведутся бесконечные споры о том, как повысить рождаемость населения. На днях в Госдуме прошел экспертный круглый стол, посвященный вопросам прерывания беременности — отныне все усилия будут брошены на борьбу с абортами.

Но что будет с ребенком, если он все равно окажется нежеланным и ненужным? Те же православные общественники понимают, что в случае ограничения абортов число отказников-«кукушат» в России возрастет.

Законодатели дискутируют о возможности введения института так называемого пренатального усыновления, то есть поиска и подбора государством потенциальных родителей для будущего отказника еще на стадии беременности матери. В частности, об этом заявляла депутат Татьяна Буцкая. Но вопрос этот очень неоднозначный как с правовой, так и с нравственной точки зрения.

Дети в дефиците

Государство в случае принятия такого закона должно будет выступить гарантом института перенатального усыновления, заявила ответственный секретарь Гиппократовского медицинского форума Инна Ямбулатова.

«Конечно, у данной инициативы есть и нравственная, и правовая составляющая. Если женщина не может или не хочет воспитывать ребенка, но при этом не желает делать прерывание, она должна иметь право выносить и отказаться от чада без последствий для себя. Ребенок не пропадет: у нас на одного новорожденного отказника есть 80 потенциальных усыновителей — буквально очередь стоит. Родить лучше, чем убить», — подчеркнула Ямбулатова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнила о призыве патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прозвучавшего несколько лет назад, к «отказу от детоубийства». Святейший говорил о том, что младенца готова воспитать церковь. А функции опекуна на время беременности может возложить на себя государство.

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«Разумеется, после принятия решения женщина должна получать содержание, если ее доходы ниже прожиточного уровня. Несовершеннолетняя девочка, когда родители против сохранения беременности, должна иметь возможность проживать отдельно от них. Платить за все это должно государство, которое в данном случае берет на себя роль отца», — считает эксперт.

Кроме того, продолжила она, после рождения малыша с матери должны быть сняты обязанности по выплате алиментов.

Отдать и забыть

Ямбулатова заметила, что полностью исключить коррупционные моменты в этом деле нельзя. Она заявила о необходимости выстроить систему, не позволяющую рожать детей на заказ.

«Не должно быть никаких связей между будущей матерью и потенциальными родителями. Они не должны быть знакомы. Это должны быть разные базы данных. Конечно, риск заключения коммерческого договора и взятки со стороны чиновника все равно останется. Значит, должно быть строгое уголовное наказание за это. Тут надо исходить из оценки соотношения между риском и пользой, ведь в итоге это спасет человеческие жизни», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что, безусловно, мать должна иметь возможность передумать отдавать ребенка на стадии вынашивания. По словам собеседницы издания, необходимо даже делать все для того, чтобы женщина «в итоге передумала». Но уже после официального усыновления все связи с ребенком биологическая мать должна прервать. Это коренным образом отличается от существующего пренатального усыновления в США, где мать-отказница заранее знакомится с приемными родителями и может сохранить отношения с малышом даже после того, как отдаст его, заключила Ямбулатова.

Ранее стало известно, разрешат ли бывшим заключенным по тяжким и особо тяжким статьям работать с детьми в школах.