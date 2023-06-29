«Россия станет владычицей мира»: известная провидица предсказала поразительные изменения в ближайшие годы

В истории развития России насчитывается немало кризисных моментов, которые по итогу сделали нашу страну только сильнее и выносливее.

После каждого спада, Россия поднималась и достигала еще больших высот. Сегодняшняя ситуация в стране и во всем мире — не исключение. Сильнейшая провидица России Инна Мишина рассказала, какие изменения произойдут в стране до 2030 года.

«С нами будут дружить»

По словам ясновидящей, Россию ждет мирное и процветающее будущее: грядут изменение финансовой системы, развитие бизнеса и инфраструктуры, а также получение статуса мирового лидера.

«В 2027-2028-х годах я точно вижу, что будет замена рубля. Мы перейдем на какой-то электронный формат финансовой системы и, соответственно, наша финансовая структура будет развиваться чуть по-другому», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс уверена, что жизнь людей выйдет на новый уровень. С 2028-го по 2029-й год на территории РФ будут активно процветать промышленность, малый бизнес, появятся новые бренды, а также начнется резкий рост в развитии инфраструктуры.

«До 2029-го года наша страна, к сожалению, будет восстанавливаться, но при нашем нынешнем правительстве и тактике нашего президента мы быстро достигнем отличных результатов и, можно сказать, станем мировым лидером, потому что с нами будут дружить многие страны. Они будут процветать под нашим руководством», — пояснила провидица.

Мишина подчеркнула, что резкий рост уровня жизни граждан начнется в 2029-м году.

«Люди будут жить очень хорошо. Практически каждая семья будет финансово обеспечена, у нас немного изменятся некоторые законы и появится иное понимание о семье и работе. Будет четкий режим, который принесет новый порядок и безопасность», — поделилась экстрасенс.

Широка страна моя родная…

Ясновидящая подчеркнула, что до 2030-го года изменятся и границы Российской Федерации. Многие европейские страны начнут поддерживать дружеские отношения с нами.

«Вижу большие границы, но это ближе к 2029-2030 годам. С нами также будут дружить Белоруссия, Китая и Сербия. Скорее всего присоединятся Греция, Арабские Эмираты, Япония. Мне во сне это приходило. Не видела среди них Францию, Америку, Италию и Испанию, а остальных вижу в содружестве», — предсказала Мишина.

По словам собеседницы, в хороших отношениях с Россией будут также Индия, Польша и Германия.

«Мы все объединимся во благо процветания всего мира. Россия станет практически империей, владычицей всего мира», — подытожила провидица.

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