Знаменитая ясновидящая Инна Мишина рассказала о своем последнем сне, в котором узнала дату окончания СВО. По словам экстрасенса, ей явился старец и заявил, что осталось 108 дней.

Мишина уверена, что 26 сентября 2023 года Владимир Зеленский сдаст позиции, а Америка признает свою беспомощность против РФ.

«Границы будут охраняться Белоруссией и Россией. Присоединятся и другие страны. Америка признает Россию великой державой и при этом США заберут себе кусок Украины», – заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что, по словам старца из сна, от 24 февраля 2022 года необходимо отсчитать ровно 666 дней.

«Будет соединение народов. Кусками разделится Украина. Киев будет российской территорией. Киевская Русь соединиться с Русью», – добавила сильнейшая провидица России.

Ранее ясновидящая как по-особенному поддерживает бойцов спецоперации.