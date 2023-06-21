«Руки мерзли, и дроны теряли управление»: швея из Энгельса помогла опреаторам БПЛА сохранить технику

В конце июня всероссийское движение «Шьем для наших» отмечает годовщину образования. Одна из его основательниц Наталья по прозвищу Солнце рассказала о том, как ей удалось организовать тысячи рукодельниц из 180 городов.

Как объяснила девушка из Энгельса, первые волонтерские движения были сконцентрированы на том, чтобы собирать деньги и закупать помощь для солдат. И Наталья состояла в одном из них, стараясь высылать хоть по 200 или 500 рублей в неделю. Но не всегда получалось.

Помочь руками

«Не у всех есть возможность каждый день скидывать деньги. Я, например, мать-одиночка, живу на съемной квартире. Да и сдавая посильно деньги, я не чувствовала, что действительно делаю все, что в моих силах. Я и предложила помочь руками: что-то сшить, связать для пацанов», — вспоминает Солнце.

У волонтерского движения была прямая связь с военными, и активисты выяснили потребности ребят на передовой. К Наталье присоединились еще несколько женщин из разных городов: Кирова, Санкт-Петербурга, Москвы и не только.

«Создали первый маленький чат, где начали шить повязки на руку «свой-чужой» и банданы, которые прошлым летом разлетались как горячие пирожки. Начали вязать носки: готовиться к холодам и пояса для поясницы», — отмечает волонтер в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К началу осени постепенно собралось около 350 человек, продолжает Наталья. А когда объявили мобилизацию, страна будто бы встряхнулась, появилась осознанность у большего количества граждан.

«Стали массово присоединяться. Помогла прекрасная девочка Элина Патыкова из Перми, она блогер и зарабатывает на выкройках. У нее было очень много подписчиков в соцсетях, которым она рассказала о нас. И буквально за две недели движение «Шьем для наших» выросло до более чем 6000 человек», — удивляется Солнце.

Фото: [ Социальные сети ]

Доступно всем

Женщины стали объединяться по городам, появились региональные группы. Движение волонтеров-рукодельниц постоянно растет, и сейчас охватывает более 180 городов. Каждый из них Наталья отмечает на огромной карте — ставит флажок. Все выкройки и идеи собраны в группе в соцсетях и доступны на Яндекс-диске.

Так, девушки из Москвы первыми начали отшивать госпитальные противопролежневые подушки особой конструкции. Придумали мастерицы и как шить пижамы.

«Любой человек может смотреть и скачивать. Если приходят какие-то запросы от военных, то мы сообща ломаем голову, как это можно сделать, а потом делимся нашими ноу-хау. Так, маскировочные костюмы, балаклавы или подшлемники сделать просто. Но бывает, что изделия приходится создавать с нуля», — говорит рукодельница.

Нашей собеседнице написали операторы квадрокоптеров, у которых зимой мерзли руки. По словам Натальи, в перчатках чувствительности управления не хватало, а без них пальцы просто отказывали на морозе, а бойцы буквально теряли БПЛА.

Изобретения под заказ

Вся страна закупает очень дорогое оборудование, а оно может разбиться попросту из-за того, что им невозможно управлять. Ребята написали рукодельницам из «Шьем для наших», а Солнце начала шерстить западные разработки. В итоге создала первый опытный образец муфты на синтепоне, где руки и пульт бойца были под защитой.

Фото: [ Социальные сети ]

«Я две недели ходила, крутила в голове, как это может выглядеть. В итоге сделала выкройку, пошила и стала ждать обратную связь. Доработала и в итоге потом родилась эта муфта. Бойцы были очень благодарны. Потом попросили летний вариант: с защитой от солнца и осадков. Снова разработка: мягкое стекло на экран, прорези для антенн и так далее», — перечисляет Солнце.

Как отмечает Наталья, по всей России очень многие шьют что-то, опираясь на те заявки, которые приходят к ним напрямую. В движении волонтеров нет главных, подчеркивает девушка, все работают вместе, в одной команде. И по-прежнему ждут желающих помочь нашим ребятам.

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