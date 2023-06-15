«С добавкой в виде волос»: Раева рассказала, в каких местах опасно для жизни и здоровья покупать шаурму

Дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и стафилококковая инфекция — все эти болезни можно получить, всего лишь полакомившись шаурмой. Но есть несколько правил, соблюдая которые, можно обезопасить себя.

Мы узнали у начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой, как правильно выбрать шаурму, чтобы не нанести вреда здоровью и фигуре.

Заглянуть через окошко

По словам эксперта, шаурма — полезный и относительно сбалансированное блюдо, которое содержит мясо, то есть белок, необходимое количество углеводов и большое количество клетчатки в овощях.

«Но, конечно, злоупотреблять шаурмой не стоит. Если есть ее каждый день в неумеренных количествах, можно нанести серьезный ущерб своей фигуре — плюс 7-10 килограммов в течение года», — отметила Раева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница подчеркнула, что к выбору точки, где можно приобрести шаурму, следует подойти серьезно. Она делается из большого количества разнообразных по микробиологическим показателям продуктов, которые смешиваются, затем еще и прогреваются. То есть создаются условия для роста микрофлоры, в том числе патогенной.

«Прежде всего, посмотрите на тот торговый павильон, в котором продают шаурму. Если мы заглянем в стеклянное окошко, то там сможем увидеть, что творится за перегородкой. Если не видим умывальника или раковины для мытья рук и инвентаря, то здесь шаурму покупать не следует, потому что на этом предприятии не соблюдаются правила личной гигиены персонала», — рассказала Раева.

Эксперт Роспотребнадзора напомнила, что в соответствии с санитарными требованиями все торговые павильоны, особенно те, где идет производство продуктов общественного питания, должны быть подключены к системе централизованного или децентрализованного водоснабжения и канализации. То есть в павильоне в любом случае должна быть проточная вода.

Кишечные инфекции

Также, заглянув через окошко, можно увидеть, есть ли в павильоне холодильное оборудование. Оттуда должны доставать полуфабрикаты или нарезанные салатные овощи, еще там должны храниться заправки для шаурмы.

«Если в холодильнике хранятся ведра с заготовками для шаурмы и тут же нарезанные овощи, или повар нам одним ножом срезает мясо и режет овощи, то это грубейшее нарушение. Оно может привести к пищевому отравлению. Если повар в грязной замызганной одежде, с траурной каймой под ногтями, без головного убора, а руки у него по локоть оголены и заросли волосами, то скорее всего мы получим шаурму с пищевой добавкой в виде волос», — рассказала Раева.

Собеседница напомнила, что несколько лет назад в Долгопрудном более десятка человек заболели сальмонеллезом из-за некачественной шаурмы.

«Если вы видите нарушения, но голод берет свое, то можно получить такие заболевания, как дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и стафилококковая инфекция. Безрассудное отношение может привести к серьезным последствиям», — резюмировала эксперт.

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