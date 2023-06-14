«Туда заходить не хочется»: в Роспотребнадзоре объяснили, где можно наткнуться на паленый сидр и прочий опасный алкоголь

В России участились случаи отравления слабоалкогольными напитками. Один только ядовитый «Мистер Сидр» уже забрал 32 жизни, 100 человек пострадали, сообщает «АИФ». Смертельный напиток обнаружили в 17 регионах страны.

Непонятные павильончики

Мы узнали у начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой, где лучше приобретать слабоалкогольную продукцию и как узнать, что перед вами «паленка».

К счастью, в Подмосковье ядовитый «Мистер Сидр» не продавался, рассказала собеседница.

«К нам поступили сведения о трех организациях, которые могли работать с производителем напитка „Мистер Сидр“. Мы проверили эти предприятия, но не обнаружили даже следов поставок этой продукции. Сейчас проводим проверки всех торговых предприятий и предприятий общественного питания, где идет розлив алкогольной продукции. Пока тоже ничего не нашли», — рассказала Раева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнила, что «Мистер Сидр» продавался на разлив. Это можно увидеть на кадрах оперативной съемки.

«Один этот факт уже должен был вызывать массу сомнений у потребителей. Продукция продавалась в какой-то мелкой сети. Это какие-то непонятные маленькие торговые павильончики, в которые и заходить-то не хочется, не то, что покупать там что-то», — отметила собеседница.

По словам Раевой, случаи отравления слабоалкогольной продукцией встречаются не так уж и редко, поэтому лучше всего выбирать надежные места для ее покупки.

Не брать с рук

Эксперт дала советы, где лучше всего приобретать подобный продукт и на что обращать внимание.

«Нельзя приобретать такие напитки в неустановленных для торговли местах, с рук. Кроме того, это лицензируемая деятельность. На входе в любое предприятие висит лицензия на торговлю алкогольной продукцией. Если ее нет, то покупать здесь нельзя», — подчеркнула Раева.

Также собеседница посоветовала обратить внимание на этикетку. Она должна быть приклеена прямо и содержать полную информацию о составе продукта. Сама упаковка не должна иметь никаких подтеков. Крышка должна плотно закрываться.

«Больше, к сожалению, в магазине вы ничего не увидите. Но в специализированных магазинах и сетевых предприятиях торговли работает служба контроля качества, которая мониторит продаваемую продукцию. Кроме того, в сетевых предприятиях есть предупредительная проверка, аудиты поставщиков. На предприятия выезжают и смотрят производство», — рассказала Раева.

Поэтому вероятность купить в сетевых предприятиях нелицензированную продукцию намного меньше, чем в маленьких магазинчиках около дома. Вот там как раз может быть организован сбыт «паленки», резюмировала представитель Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что девушка умерла от «Мистера Сидра» из-за неправильного диагноза врачей.