«С таким можно создать семью»: невеста не успела отметить свадьбу и потеряла мужа на СВО

Страшно терять своего ребенка, который был целым миром. Ребенка, который старался жить так, чтобы им гордились. Об этом не понаслышке знает Нина Калинина. Ее сын Павел погиб на фронте, защищая страну.

Как говорит Нина, в этого ребенка было вложено очень много. Семья была большая: бабушки и дедушки со стороны мамы и папы, тетя, дяди. И каждый старался сделать мальчика лучше.

Центр семьи

Павел родился и учился в лицее для одаренных детей в Иркутске.

«Паша был очень общительный. С одним дедушкой он отправлялся на охоту и рыбалку, с другим — за грибами. Мы люди городские, но дачу любим, поэтому посадить картошку или прополоть грядки — это все Пашка умел и делал. Воспитывали трудом, это был один из наших принципов», — рассказывает Нина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам матери, парень очень любил баню. Возможно, благодаря дедушкам. И вместе с тем какие-то «пацанские наклонности» у Калинина тоже были. Он мог полазить по заборам и пробраться с ребятишками в лес.

«Сын рос в большой семье, все его любили, но вместе с тем он не был маленьким императором, потому что не был эгоистом. Мы вкладывали в него, чтобы он старался не только для себя. Паша делал родным подарки. Когда вырос, это были уже эксклюзивные вещи», — делится секретами воспитания Нина.

Заботливый Павел всегда помнил и позвонить, и поздравить. Парень любил играть в шахматы и очень много читал. Этот эрудированный ребенок с детства увлекался историей.

«Однажды в начальной школе сын пришел и заявил, что не будет английский учить, потому что ему не нравятся англосаксы. Хотя позже английский он знал хорошо, дополнительно занимался и читал в подлиннике некоторые книги. Просто ему это нравилось», — улыбается Калинина.

Но при этом «книжным червем» парень не был. Он успешно выступал на соревнованиях по дзюдо и боевому самбо.

Фото: [ из личного архива семьи Калининых ]

Любимый муж

При всех своих талантах и склонностях парень решил стать военным. Потому что многие родственники-мужчины посвятили себя служению Родине. После окончания лицея Павел поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Это было в 2017 году. Он выбрал специальность «Применение арктических мотострелковых подразделений».

После окончания училища Павел стал командиром мотострелкового взвода армейского корпуса Северного флота в Печенге Мурманской области. Немудрено, что с таким пестованием в семье вырос настоящий джентльмен. Как говорит жена Павла Елена, супруг был невероятно заботливым и внимательным.

«Он переживал, тепло ли мне, поела ли, все ли в порядке. Во время работы всегда находил время позвонить и спросить, как дела, спешил домой на обед и ужин. Он был настоящим мужчиной, который решал все проблемы и стремился их предотвратить, его никогда не нужно было просить о чем-то дважды», — отмечает Елена.

Паша относился к тем людям, которые стремились отдавать больше, чем брать, продолжает супруга. Для Лены, не привыкшей к такому трепетному отношению мужчин, это было в новинку и очень сильно ее подкупило.

«Я поняла, что с таким человеком можно создавать семью и быть уверенной в завтрашнем дне, что он не предаст и всегда будет рядом. На каждую встречу Паша приносил что-нибудь вкусненькое, всегда старался радовать», — делится Елена.

Но свадьбу как следует молодые сыграть не успели. Празднование наметили на октябрь, но так сложилось, что нужно было срочно ехать на СВО. Молодые быстро расписались, и Паша ушел.

Фото: [ из личного архива семьи Калининых ]

Борьба за жизнь и проигрыш

Калинин участвовал в СВО с сентября 2022 года. Боец получил тяжелые ранения на передовой, спецбортом его отправили в госпиталь в Москву. Три недели за его жизнь боролись лучшие врачи, но 23-летний парень умер от полиорганной недостаточности.

Когда Лене в части вручали орден Мужества, то сказали, что Павел совершил подвиг. Но обстоятельства гибели до сих пор раскрыть не могут, потому что информация закрытая.

«Половину моей жизни этот ребенок был со мной, а сейчас его нет, жизнь пополам», — признается Нина.

В Печенге Мурманской области открыли «зеленый мемориал», высадили 250 именных деревьев, и за каждым деревом — солдатская жизнь.

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