«Сразу предлагаю секс на их территории, потому что у меня дома мама»: как живут инцелы, и есть ли у них шанс на любовь

В Сети многие слышали о такой особой субкультуре мужчин, как инцелы. Но что они из себя представляют на самом деле, мало кто знает.

Это парни и мужчины, которые все время пребывают в одиночестве и, кажется, видят корень своей проблемы в женщинах. Инцелы утверждают, что хотят, но не могут найти себе пару. Что же с ними не так, разберемся в материале «Подмосковье сегодня».

«Пусть цветы мне дарит»

Слово «инцел» происходит от английского «involuntary celibate» — «невольное воздержание». На форумах в интернете достаточно признаний от тех, кто считает себя инцелом и стремится выплеснуть тоску и даже озлобленность от одиночества. Мы решили поискать представителей этой необычной субкультуры и понять, кем они являются.

Например, 26-летний Никита (имя изменено — Прим. ред.) живет с родителями в Мытищах. Работает в салоне сотовой связи. Девственник, серьезных отношений никогда не заводил. Объясняет это тем, что «барышни слишком меркантильны».

«Я считаю себя достаточно привлекательным молодым человеком. Но мои романы не заходят дальше нескольких свиданий. Потому что девушки хотят, чтобы за ними бегали, цветы дарили, в рестораны водили. А я сразу предлагаю секс на их территории, потому что у меня дома мама. Но почему-то это никому не нравится. А ведь я по-своему честен: мне удовольствие, ей удовольствие. Что не так? Почему я должен платить больше? Пусть тогда тоже цветы мне дарит», — рассказал мужчина о своей проблеме корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Попытки напомнить о том, как в нашем обществе принято ухаживать за дамами, Никита воспринимает негативно: собирается и дальше жить так, как считает нужным. Поэтому остается один.

«Полно среди обычных мужиков»

«Вместо того, чтобы искать причины своего одиночества в себе, пытаться изменить подход к женщине, инцелы начинают их ненавидеть. Они проповедуют идеологию, основная мысль которой в том, что мужчина имеет право на секс независимо от желания партнерши. Эту тему они активно обсуждают, в своем кругу даже пытаются оправдывать изнасилования. Конечно, большинство инцелов не идут на преступление, так как не хотят оказаться за решеткой, но с их точки зрения насилие — это нормально», — комментирует интернет-изданию «Подмосковье сегодня» клинический психолог Елена Асланова.

По словам эксперта, серьезных психических отклонений у инцелов обычно нет. Есть неприятие сложившихся социальных норм поведения. А некоторым девушки просто не отвечают взаимностью. И тому тоже есть причины, пусть и неочевидные.

«Мне нравятся почти все. Проблема в том, что я сам никому не нравлюсь. Мне 24 года, и этого достаточно, чтобы понять, что я — инцел. Просто я такой. Потребительское отношение к женщинам совсем ни при чем. Тех, кто считает баб ниже себя, полно и среди обычных мужиков, у которых есть пара», — делится менеджер Роман.

При этом Роман сам не замечает, как во время разговора у него то и дело проскальзывают циничные высказывания о женщинах.

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«Объект для удовлетворения потребностей»

Возможно, инцелам мешает зацикленность на цели — добиться близости. С самого начала отношений у такого мужчины в голове одна мысль: «согласится или нет, и что делать, чтобы наверняка согласилась?». Больше его ничего не интересует. Но девушки считывают это интуитивно, поэтому быстро прекращают общение.

«Инцелы не видят в женщинах равных, не видят в них людей, относятся к ним пренебрежительно. Женщины для них — всего лишь «объект для удовлетворения своих потребностей». Секс они считают первичной потребностью, такой же, как дыхание и еда. А женщину — той, кто должна эту потребность удовлетворять. Понятно, что при таком подходе инцел, скорее всего, никогда и никого себе не найдет», — продолжает Асланова.

Чтобы исправить ситуацию, инцелу нужно, прежде всего, работать над собой: развивать эмпатию, навыки общения, интересоваться чувствами девушки, а не только своими собственными.

«К сожалению, на это способны немногие. Инцелам проще сидеть в чатах и обсуждать, какие женщины «плохие», если не отвечают взаимностью», — резюмирует психолог.

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