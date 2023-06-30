«Шла с опасением, вышла с мужчиной мечты»: россиянки рассказали, как Tinder изменил их жизнь

Сайты знакомств стали популярным способом найти вторую половинку или завести новые знакомства. Они предлагают широкий выбор потенциальных партнеров и удобную платформу для общения. Однако у таких сервисов есть и вторая сторона медали. На фоне ухода Tinder из РФ рассказываем о плюсах и минусах сайтов знакомств.

Так, один из главных плюсов — возможность найти человека мечты, который соответствует вашим интересам и предпочтениям. В то же время главным минусом является то, что сайты знакомств могут быть источником большого стресса и неудач. По словам психолога Ольги Агафоновой, люди могут испытывать негативные эмоции во время поиска партнера, например, из-за отсутствия ответов на свои сообщения или отклонений своей кандидатуры. Это, в свою очередь, создает еще больше проблем.

Отношения с глубоким смыслом

Если проводить на сайтах знакомств целые дни, то, несмотря на большое количество отказов, человек все равно будет получать приглашения от тех или иных персон. Бесконечные встречи, новые партнеры, вечные свидания. К такому легко привыкнуть и погрязнуть в этом с головой, отмечает Агафонова.

По ее мнению, такие пользователи забывают про истинное предназначение сайтов знакомств — поиск второй половинки, с которой можно построить долгие и крепкие отношения, возможно даже семью. Психолог считает, что из-за частой смены партнера человек становится слабым и начинает использовать бегство от партнера как выход из сложной ситуации.

«Если человек постоянно пользуется сайтами знакомств, то он может разучиться идти в глубину отношений. То есть если у него что-то не получается в отношениях, то он из этих отношений выходит. Это говорит о том, что у человека нет либо опыта построения отношений, либо есть психологическая травма, которая мешает ему зайти глубоко» — заявила Агафонова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт в такой людям в такой ситуации посоветовала обратиться к психологу. Только с помощью терапии пациенты смогут обрести счастье и спокойствие, уверена собеседница.

Лотерейный билет

Даже если пользователь сайтов знакомств не мечется от одного партнера к другому и выбирает потенциальную вторую половинку с умом, некоторые проблемы остаются.

У каждого пользователя подобных сервисов своя история. Кому-то повезло, и он или она обрели счастье, а кому-то — нет. Люди, которые ходили на свидания с интернет-знакомыми, регулярно отрицательно отзываются об этом опыте. Так, своим опытом поделилась Дарья С. По ее словам, до встречи с «тем самым» придется пройти через большое количество неадекватных людей.

«Это как лотерея. Лично я перестала ходить на такие свидания, потому что мне это надоело. Надоело прорываться через череду неадекватных людей в поиске кого-то нормального. Иногда общение с человеком в интернете и вживую очень сильно отличается. Например, в Tinder человек остроумный, вежливый и с красивой внешностью, а при встрече он — некрасивый и скучный», — сетует Дарья в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Счастье в интернете

Однако нельзя ровняться только на негативный опыт. Есть и истории, когда сайты знакомств становились причиной большого счастья. Например, рассказ Полины А. История стара, как мир — найти любовь и уехать с ней на край света.

«С моим парнем мы в отношениях уже три года, а познакомились в Tinder. Однако я шла на первое свидание с опасением — а вдруг там мошенник или неадекватный человек. Но встретила я замечательного молодого парня, с котором мы вместе уже долгий срок» — радуется Полина.

Ранее психолог рассказала, как после первого свидания понять, что симпатия взаимна.