Слезы льются на рейве: владельцев ночного клуба атаковали после гибели подростков в огне

Родственники жертв пожара в ночном клубе Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии набросились на владельцев заведения во время допроса у прокурора. В трагедии 1 января 2026 года погиб 41 человек, еще 115 получили ранения — большинство жертв были подростками. Об этом сообщает The Daily Mail .

Владельцы клуба Жак и Джессика Моретти прибыли на очередной допрос в городе Сьон, где их встретила толпа разгневанных родителей в одежде с фотографиями погибших детей. Люди окружили пару и выкрикивали обвинения.

«Ты убила моего сына, ты убила 40 человек — ты за это заплатишь», — кричал один из родителей.

По словам очевидцев, супруги почти не имели охраны и оказались прижаты к стене здания, когда толпа попыталась прорваться к ним.

Владельцы клуба находятся под судебным надзором и обвиняются в халатности, поджоге и причинении смерти по неосторожности. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Моретти утверждают, что пожар произошел по вине официантки Сиан Панин, которая погибла в огне. По их версии, девушка устроила шоу с бутылками шампанского и бенгальскими огнями, не заметив, как искры подожгли легковоспламеняющийся потолок.

Однако семья погибшей и выжившие свидетели заявляют, что официантка действовала по указанию менеджера и не была предупреждена об опасности.

Возмущение также вызвали сообщения, что управляющая клубом одной из первых покинула здание, уехав с кассой, пока посетители оставались внутри.

Дело насчитывает тысячи документов и сотни потерпевших, требующих ответов и справедливости. Расследование продолжается.

Ранее мужчина погиб через пять лет после избиения толпой футбольных фанатов — 12 человек пойдут под суд.