«Слишком ювелирная работа»: стало известно, кто мог помочь Пригожину «умереть»

После гибели в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на двух континентах разворачивается борьба за его империю. Насчет России все вроде бы понятно — отечественные бизнес-активы бесхозными в любом случае не останутся. Но кому достанется Африка?

И вот здесь возникает коллизия. Самое ценное наследство Пригожина —прибыльные операции ЧВК «Вагнер» на черном континенте. За это даже убить не жалко. Но не жалко и не жалко спасти.

Так имелся ли смысл спасать главного «музыканта», например, западным спецслужбам? Может, он договорился именно с ними?

Пригожин Шредингера

Увы, смерть Пригожина ставит под угрозу дальнейший контроль над его частной армией. Кому наемники станут подчиняться дальше?

«Кому выгоден живой Пригожину, кроме него самого? Тому же Западу. Это бесценный приз в смысле африканского наследства. Также он может согласиться дать показания в суде в Гааге по поводу СВО и попасть под международную программу защиты свидетелей. Как человек, долгое время приближенный к элитам, уверен, он приберег напоследок немало информации, за которую западники душу продадут», — на условиях анонимности согласился рассказать интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высокопоставленный российский силовик.

Опасался ли сам Пригожин за свою жизнь? Безусловно. Об этом он много говорил, в том числе и на видео, в последние недели. Тогда почему он так явно наплевал на безопасность, садясь 23 августа вечером в бизнес-джет?

«Может быть, он сделал это, потому что как раз и не пренебрегал безопасностью, это было частью сценария», — отмечает силовик.

Кишка тонка спастись

Эксперт уверен, что у самого Пригожина, каким бы могущественным тот ни был, не хватило бы возможности и средств, чтобы провернуть подобное.

«Он был авантюристом, но тут «кишка тонка»: слишком ювелирная работа. В том числе с генетической экспертизой, подтвердившей его останки. Хотя технологии такие есть, да и российскую коррупцию никто не отменял — вспомните дело «пьяного мальчика». Если Пригожин действительно жив, то это работали профессионалы», — считает собеседник.

На борт бизнес-джета мог зайти действительно Евгений Пригожин, но другой — двойник. Так что с записями в списке пассажиров фальсификации нет. У настоящего Пригожина было три клона, наличие которых он не скрывал.

Жену главного из двойников —Леонида Красавина, 1 июля 1961 года рождения, видели на похоронах самого главы ЧВК. Женщину узнали многие, она была сильно заплакана. Впоследствии, правда, начали доказывать, что это не она, а одна из сотрудниц пригожинской компании «Конкорд». Но осадочек, как говорится, остался.

Оружие на золото и пропаганду

При этом как раз российской стороне играть в эти странные игры совершенно незачем. Кто может заменить Пригожина в Африке, где на кону стоят миллиарды?

Африканские лидеры, поддерживающие отношения с Россией, привыкли иметь дело с главой ЧВК, который путешествовал по континенту на частном самолете, предлагая поддержать их режимы с помощью оружия и пропаганды в обмен на золото и алмазы.

Российскую делегацию, посетившую на прошлой неделе три африканские страны, возглавлял чиновник — заместитель министра обороны Юнус-бек Евкуров. Он демонстрировал сдержанность, давая заверения, облеченные в вежливую форму.

С африканскими диктаторами надо говорить на их языке. Том самом, который отлично знал Евгений Викторович, уверен офицер. Рисковать и ликвидировать его можно было только будучи уверенным в том, что миллиардные активы не пропадут.

Поэтому тайно спасшийся «музыкант», продолжающий управлять своей империей, это серьезная заявка на контроль за Африкой. Мертвый же Пригожин ввергает континент в хаос.

Ранее политолог рассказал, в какой момент «воскреснет» Пригожин.