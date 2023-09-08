Станет орудием в руках врага: политолог рассказал, в какой момент «воскреснет» Пригожин

Гибель бизнесмена и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина повергла в шок многих. Некоторые до сих отказываются верить в его смерть, даже после следственной экспертизы. Но какова вероятность, что Пригожин все-таки жив и методично скрывается от общественности?

Политолог Вадим Сипров считает, что версии об инсценировке гибели бизнесмена и мысли о том, что он жив, — всего лишь слухи и легенды.

«Фигура Пригожина обросла мифами, он тщательно работал над имиджем героя и борца за справедливость. Получился некий гибрид Степана Разина и Василия Чапаева, в гибель которых тоже, кстати, не верили», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что бизнесмен вряд ли скрывается где-то в Африке — в этом нет смысла. По словам собеседника, он мог бы скрываться, если бы это было частью некой специальной государственной миссии. Но государство делает ставку на бойцов и координирует их самостоятельно.

«Не стоит думать, что Пригожин скрылся где-то в африканских джунглях или пустыне. Там нужны военные, которые сами избавляются от пережитков колониализма. Им доверяют вне зависимости от того, как называются формирования — ЧВК «Вагнер» или группа Минобороны РФ», — пояснил собеседник.

По словам политолога, вероятность того, что Пригожин когда-то объявится, очень мала. Зато возможно появление Лжепригожина.

«Такие персонажи появлялись в нестабильные периоды отечественной истории. Правда, шансов на сколь-нибудь заметный успех у Лжепригожина немного. Люди сейчас более образованные и информированные, обмануть их сложно», — дополнил Сипров.

Впрочем, эксперт не исключает, что Лжепригожин может появиться в условиях напряженной политической обстановки и стать орудием в руках врагов России.

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