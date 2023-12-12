«Войдет в постоянный ассортимент»: в ТЦ Подмосковья появились футболки с фразами из сериала «Слово пацана»

Скандально известный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о жизни казанских подростков-группировщиков конца 1980-х шагнул далеко за пределы экранов. В подмосковных торговых центрах и магазинах начали продавать футболки и другой мерч с фразами из сериала. Разберемся, насколько на такие товары вырос спрос.

Е-commerce эксперт и бизнес-консультант Дмитрий Лобанов убежден, что среди молодежи — целевой аудитории сериала — ситуативный спрос будет.

«Так называемый ситуативный спрос формируется популярностью какого-то контента. И если «Слово пацана» смотрят, то и спрос на футболки с фразами точно будет. Да и цена из-за высокого спроса будет выше, чем у других футболок. Люди готовы платить», — уверен специалист.

По словам бизнес-консультанта, обычно эта волна популярности длится недолго, и как только подростки перестанут смотреть сериал, нераспроданные вещи останутся висеть мертвым грузом.

«Но, если вдруг этот сериал станет культовым, как «Бригада» или «Бумер», со временем эта одежда войдет в постоянный ассортимент магазинов. Тогда цена будет такая же, как и у других футболок. Пока что это хайп», — подчеркнул Лобанов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть в этой ситуации и юридический аспект, связанный с авторским правом. Могут ли создатели сериала требовать денег с продажи стороннего мерча? Доказать, что слово, например, «чушпан» на футболке напрямую связно с сериалом, невозможно. Это разъяснила юрист Валерия Рытвина, которая не раз защищала интересы российских звезд в судах, когда притесняли их авторские права.

«Сами по себе слова не могут являться объектами авторских прав, даже если своей неожиданной популярностью эти слова «обязаны» сериалу. А вот цитаты из фильма уже могут подпадать под этот закон, если в суде будет доказана их художественная составляющая и творческий труд человека. Словом, чем длиннее фраза, тем проще доказать сценаристам, что она из сериала, и это их авторство», — отметила Рытвина.

Ранее киножурналист Шнейдеров сравнил фильм «Слово пацана» с «Бригадой».