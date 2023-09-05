«Стало ясно, что что-то случилось»: мать бойца СВО сразу узнала о гибели сына на передовой

Пожалуй, в каждом городе, в каждой деревне России есть свои герои. В небольшом селе Ичалки Нижегородской области тоже есть человек, которым гордятся земляки — это Алексей Войкин. Этот парень в свои 26 лет проявил отвагу на передовой и получил орден Мужества.

Алексей родился в Арзамасе, но еще в раннем возрасте вместе с мамой Еленой перебрался в Перевозский район. Елена рассказала нашему корреспонденту, каким был ее сын и как оказался на фронте.

Компьютерный гений

Елена развелась с первым мужем и вышла замуж за другого мужчину, когда Леше было полтора года. Мальчик рос в новой семье и называл папой своего отчима. Тот, по словам мамы Войкина, всегда был для мальчика примером.

«Отчим был Леше настоящим отцом, он ветеран боевых действий в Чечне, награжден орденом Суворова. Это тоже сыграло важную роль в выборе профессии у сына», — отмечает Елена.

У Леши остались две младших сестры. Разница в возрасте была небольшая. Когда мальчику исполнилось два года, родилась первая сестра, а еще через год — вторая. Все дети жили дружно, учились в одной школе, и даже компания была общая.

«Леша был компьютерным гением, он полностью погружался в эту тему, и его в школе называли Трояном по названию компьютерного вируса. Лишний раз ребятишки на футбол не могли его из дома вытащить, хотя футболом он увлекался и даже участвовал в районных соревнованиях», — говорит мама бойца.

Войкин выигрывал в международных олимпиадах по информатике, парню дали особую стипендию от президента Татарстана. Но было у Леши и желание связать свою жизнь с военной службой.

Фото: [ из личного архива Елены Долотовой ]

Временные ограничения

У Войкина был друг на год старше его, который поступил в кадетский корпус в средней школе. Леша тоже загорелся желанием пойти туда: принес маме бумаги для перевода, но не смог пройти в кадеты по состоянию здоровья. Комиссия обнаружила проблемы с сердцем.

«Сын расстроился, но потом подзабыл о своей мечте. А в старших классах, когда мальчишек ставили на воинский учет, выяснилось, что отклонения по здоровью были временными. И опять глаза горят: «Давай попробуем в военное училище!» — замечает Елена.

В Ичалках Алексей закончил школу и после 11-го класса поступил в Казань, в высшее танковое командное училище. С экзаменами по информатике его почти нигде не принимали, а с Татарстаном сложилось отлично. Это было в 2013 году.

«Сын не пожалел, хотя поначалу было тяжеловато. Многие поступали уже после срочной службы или кадетских корпусов закаленными и сильными, а Леша был просто вчерашний школьник», — обращает внимание мама Алексея в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2018 году Войкин с отличием закончил училище. По распределению Алексей уехал в Наро-Фоминск Московской области. Там он прослужил три года, пока не началась военная операция.

Фото: [ из личного архива Елены Долотовой ]

Погиб на месте

Перед началом СВО Алексей уже был наготове: ребят перебросили под Белгород. Когда объявили спецоперацию, парни в первый же день отправились на задание. С родными молодой офицер созвонился лишь шестого марта.

«Про обстановку говорить было нельзя, но сказал, что жив-здоров, и все хорошо. Мы даже не знали, чем он там занимается, чем питается, где спит. Но с тех пор мы созванивались каждый день до самой Лешиной гибели 22 марта. Когда в тот день он не набрал, стало ясно, что что-то случилось», — признается мать бойца.

Оказалось, что солдаты стояли на позиции, и в них попали. Был серьезный обстрел минами, и так получилось, что несколько человек погибли. Среди них был и Алексей Войкин: он скончался от осколков на месте.

«Леша погиб на пару с его лучшим другом, с которым они вместе служили в Наро-Фоминске», — добавляет Елена.

Уже на днях, 12 сентября, откроют кабинет героя в школе, где учился Войкин.

Ранее мать бойца СВО раскрыла, почему ее не покидает чувство вины.