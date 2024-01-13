Старый Новый год: откуда он взялся и как отмечать

Вот уже 106 лет, как большевики изменили календарь, а россияне все еще отмечают Новый год по старому стилю. С 15-00 по московскому времени 11 часовых зон начинают поочередно встречать всенародный праздник в ночь с 13 на 14 января. Вспомним, откуда взялся этот дополнительный Новый год.

История праздника

История старого Нового года уходит корнями в 1699 год, когда Петр I выпустил указ о введении нового летоисчисления. С тех пор Новый год начали отмечать не 1 сентября, а 1 января. Правда, делали это по старому стилю.

Старый Новый год появился вместе с переходом на другой стиль летоисчисления. В 1918 году поменяли календарь с юлианского на григорианский, чтобы было, как в Европе. Новшества были введены не просто так: при сообщении с другими странами трудно было договариваться о датах, да и письма порой приходили в Европу раньше, чем их написали.

Не все быстро приняли переход на новое время. Самой консервативной оказалась Русская православная церковь: она так и не стала переходить на григорианский календарь. Вот почему католики отмечают Рождество 25 декабря, а у нас — 7 января.

Так и появился старый Новый год: люди продолжали отмечать праздник по привычке, и эти традиции остались в поколениях. Конечно, масштаб гуляний уже не тот, как в ночь на 1 января, но все равно в семейном кругу старый Новый год, как правило, отмечают.

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Традиции

Между Рождеством и Крещением люди обычно колядуют, гадают, переодеваются в ряженых. Этим до сих пор занимаются и в старый Новый год. Кроме того, принято звать близких в гости и угощать их торжественным ужином.

Вечер перед старым Новым годом называют Щедрым: в народе он получил имя Щедрец, или Маланья — в этот день верующие почитают преподобную Маланию Римлянку.

Праздник Щедрый вечер отмечали еще со славянских времен, он приходится как раз на 13 января. В этот день в селениях закатывали большой пир и пели особые веселые песни, щедровки. Молодые люди надевали наряды зверей и фантастических существ, заходили балагурить к соседям, разыгрывали веселые сценки.

Считалось, что такие гости приносят с собой добро, не пускать их было плохой приметой. «Щедровать» ходили вечером, но всегда возвращались домой до полуночи. Люди верили, что в это время по улицам уже гуляет нечистая сила.

И сегодня в некоторых деревнях до сих пор отмечают Маланью и верят — если встретить старый Новый год с отличным настроением, то удача будет сопутствовать целый год.

Ранее мы писали, что в канун старого Нового года подмосковные фермеры примут участие в ежегодном фестивале в Клину.