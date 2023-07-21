«Ставка на то, что женщину пожалеют»: выяснилось, о каких намерениях «кричал» внешний вид Блиновской в суде

Суд вновь рассмотрел продление домашнего ареста Елены Блиновской. Несмотря на обвинения, знаменитая «Королева марафонов» появилась на публике весьма уверенно. Впрочем, она все еще игнорирует журналистов и всеми способами пытается скрыть свое лицо.

Психолог Марианна Абравитова проанализировала поведение Блиновской на видео, где блогер заходит в здание суда.

«Цвет, поглощающий энергию»

По словам эксперта, можно выделить сразу несколько маркеров, говорящих о скрытом эмоциональном состоянии Блиновской и ее позиционировании.

«Начнем с того, как она одета. Черный цвет — это цвет, поглощающий энергию. То есть он бессознательно воспринимается людьми, как скрывающий. Человек в черном как бы сливается с интерьером, его меньше видно. Поэтому ей сейчас хочется как можно меньше попадаться на глаза людям», — пояснила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С самого начала судебного процесса, по словам психолога, Елена пряталась под капюшоном, скрывала лицо под одеждой.

«Сейчас уже прошло достаточно времени, и она решила немного изменить свой образ. На видео на ней очень длинный плащ. Он для нее как плащ-невидимка. А черный очки скрывают половину лица. То есть она хочет спрятаться, молча проходит мимо журналистов и ждет, когда все это поскорее завершится, чтобы опять спрятаться», — добавила психолог.

«Шпилька — это про сексуальность»

В зале суда, как можно заметить на видео, Блиновская сидела к людям спиной. Собеседница отметила, что «Королева марафонов» совершенно не хочет публичности.

«Но с другой стороны, она идет очень уверенно и хочет этим продемонстрировать, что она ничего не боится, уверена в себе, не раздавлена, не в депрессии и все не так уж плохо, она продолжает вести активную жизнь», — поделилась Абравитова.

Каблуки на ногах Блиновской, отметила психолог, придают ей женской уверенности.

«Возможно была сделана ставка на то, что женщину пожалеют, к женщине всегда имеется определенное снисхождение. С другой стороны, если это шпилька — это про сексуальность. То есть она показывает, что продолжает быть привлекательной, и все у нее хорошо», — отметила собеседница.

«Отмазаться не получится»

Тем не менее, по словам психолога, говорить о том, что у Блиновской все на самом деле хорошо, не приходится.

«Даже если она пошла на сделку со следствием, выплачивает какие-то деньги, раскрывает какие-то свои активы и прочее — это все равно мошенничество. С ним уже совсем другая история. Если разберут ее марафоны и найдут там мошенничество, а они, конечно же, найдут, то отмазаться у нее не получится. Можно только признаться», — пояснила Абравитова.

Сейчас Елену Блиновскую, продолжила собеседница, начинает окружать более жесткий круг проблем.

«По ней видно, что она борется. Даже то, в каком виде она пришла в суд, подчеркивает эту борьбу. И таким образом она в первую очередь поддерживает саму себя, чтобы не впасть в разбитое состояние», — подытожила психолог.

Ранее эксперт рассказала, ждет ли Блиновскую реальный срок.