Суд или смерть: что ждет пленных боевиков ХАМАС

Согласно последним данным, в Израиле жертвами нападения боевиков ХАМАС стали более 1,3 тысячи человек. Еще около 3,3 тысячи граждан получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом и критическом состояниях. Что же ждет палестинских боевиков после всего, что они сделали? Если, конечно, их схватят живыми.

Сами израильтяне в этом плане совершенно однозначны: террористы должны ответить за все сполна и ответ этот должен быть идентичен тому, что они делали. А они убивали.

Око за око

«В УК Израиля для лиц, обвиняемых в терроризме, предусмотрено наказание в виде смертной казни. При этом в нормах международного права, регламентирующих обычаи и правила ведения войны, определено, что участниками вооруженного конфликта являются лица, которые входят в состав вооруженного подразделения, открыто носят оружие, имеют знаки отличия, позволяющие отнести их к одной из сторон конфликта, выполняют приказы и при этом сами соблюдают обычаи и правила ведения войны», — констатировал военный юрист, капитан юстиции в запасе Олег Муравьев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он напомнил, что такой статус распространяется и на членов нерегулярных вооруженных формирований при условии соблюдения правил.

По законам военного времени

Муравьев отметил, что, несмотря на существующие нормы ведения войны, боевики ХАМАС их не соблюдают. Имеется уже великое множество задокументированных случаев и фактов захвата заложников и расправы над мирным населением с их стороны.

Фото: [ MOHAMMED SABER/ EPA/TASS ]

«Израильское законодательство, как и законодательства многих других стран, однозначно относит данную организацию к террористической. Однако внесудебные казни во время боевых действий, контртеррористических операций являются недопустимыми. Виновных в военных преступлениях следует судить», — подчеркнул наш собеседник.

По международному законодательству, продолжил юрист, израильские военнослужащие должны передавать террористов из рук в руки местных следственных органов и органов военной юстиции, а их уголовное преследование должно вестись в строгом соответствии с законами страны, захватившей террористов.

Жизнь за информацию

Мы также решили спросить у рядовых русскоязычных израильтян, что, по их мнению, заслуживают террористы ХАМАС.

«Я думаю, что в конечном итоге их поменяют на наших военнослужащих. Сейчас выбьют нужную информацию, чтобы спасти оставшихся заложников, а затем выдадут», — высказала свою точку зрения гражданка Израиля Наталья С., проживающая в Тель-Авиве.

Напомним, что 11 октября 2011 года действительно было достигнуто соглашение между правительством Израиля и руководством движения ХАМАС по освобождению 1027 палестинских террористов, отбывающих заключение. Их поменяли на одного израильского капрала Гилада Шалита. Таким образом власти Израиля показали, что каждый солдат армии Израиля для них бесценен.

Ранее репатрианты из России заявили, что не хотят покидать Израиль.