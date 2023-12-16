Судьбоносное знакомство через друзей или повышение: какие знаки зодиака будут особенно удачливыми с 18 по 24 декабря

Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря, который подготовила известная ясновидящая и астролог Инна Мишина , расскажет о самых важных событиях недели для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам предстоящая неделя принесет столько дел, что не будет времени даже сходить на перерыв. Это неудивительно, ведь близится конец года, и начальство требует «поднажать». Но нет худа без добра, ведь полученная премия вас очень порадует.

Овнам будет не до любви. В семье могут начаться конфликты из-за вашей занятости. Тут нужно не обижаться в ответ на упреки, а спокойно объяснить своей второй половинке, что надо немножко потерпеть.

Одинокие Овны точно так же будут дневать и ночевать на работе. Звезды не обещают вам встретить кого-то особенного на этой неделе, судьбоносная встреча может произойти тогда, когда мысли о работе вас наконец-то отпустят.

Телец

Тельцов в работе ждет очень напряженная неделя. Потребуется подключить весь свой креатив, потому что начальство потребует новый подход к привычной работе. Но вы, как обычно, со всем справитесь и окажетесь на высоте.

Семейные Тельцы уже погрузились в предпраздничную суету. Хочется везде успеть и побаловать себя долгожданными покупками, однако звезды предостерегают от необдуманных трат, чтобы после праздников не пришлось включать режим строгой экономии.

Одинокие Тельцы могут встретить очень интересного человека. Ваши обаяние и энергичность будут очень привлекательными для противоположного пола. Не упустите свой шанс!

Близнецы

Рабочая неделя Близнецов пройдет несколько напряженно. Вы уже думаете только о новогодних каникулах, и вам будет казаться, что работе просто нет конца. Придется сосредоточиться на текущих задачах, если не хотите под конец года испортить отношения с руководством.

Отношения в семье очень порадуют Близнецов на предстоящей неделе. И ваша вторая половина, и дети будут радовать неожиданными, но очень приятными сюрпризами.

Одинокие Близнецы захотят выйти из дома, встретиться с друзьями. Ваша энергия будет бить через край. Если хотите с кем-то познакомиться — проявите инициативу.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Раки будут настоящими звездами на работе. Ваше время пришло. Звезды благоволят тем, кто будет активен. Ваши идеи оценят по достоинству, не исключено, что вам предложат повышение.

Семейные Раки проведут очень тихую и спокойную неделю, наполненную заботой друг о друге. Не будет никаких причин для бурного выяснения отношений. Наслаждайтесь приятными семейными вечерами.

Одиноким Ракам судьба преподнесет сюрприз. На вас обратит внимание очень интересный человек и начнет добиваться вашего внимания. Присмотритесь — не исключено, что этот Новый год вы будете праздновать вместе.

Лев

Львам на работе ни в коем случае нельзя сбавлять темп, хотя вы уже чувствуете усталость. Еще чуть-чуть, и в карьере произойдет настоящий прорыв.

Семейные Львы захотят куда-то-то выбраться и провести время ярко и интересно. К сожалению, ваша вторая половина этот порыв не оценит. Придется искать компромисс, главное — держите эмоции под контролем.

Одинокие Львы будут купаться во внимании противоположного пола. Однако, к сожалению, ни с кем из кандидатов на ваше сердце вы не захотите продолжить знакомство. Звезды советуют слушать свое сердце.

Дева

Девам захочется выйти из тени и начать предлагать свои идеи руководству. Звезды предостерегают — сейчас не лучшее время. Начальник может от вас просто отмахнуться, потому что в предновогоднем аврале у него просто не будет времени вас выслушать. Лучше перенести все важные разговоры на начало следующего года.

Семейные Девы почувствуют себя уставшими и раздраженными, но не срывайте свое плохое настроение на близких, иначе выматывающая ссора вам обеспечена.

Одинокие Девы могут внезапно вспомнить о давно забытом любимом хобби. Новое занятие принесет вам столько позитива, что ваше хорошее настроение не останется незамеченным. Судьбоносная встреча может произойти неожиданно.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весам нужно сбавить обороты в своей рабочей сфере. Если вы делаете несколько проектов, то стоит сосредоточиться только на самых перспективных, иначе есть очень большой риск выгорания. Ждите новых интересных предложений, но не принимайте решений сгоряча.

Семейные Весы наконец-то смогут решить все конфликты. Все камни преткновения вы сможете обойти с легкостью, а взаимопонимание, которое куда-то исчезло, вернется в ваш дом.

Одиноким Весам стоит выйти из дома, если есть желание с кем-то познакомиться. Предстоящая неделя — это очень благоприятное время для общения.

Скорпион

На работе Скорпионов ждет совершенно обычная, даже скучная неделя. В одном есть несомненный плюс — вам не придется задерживаться в офисе до глубокой ночи.

Семейные Скорпионы проведут эту неделю очень интересно. Приглашения в гости, походы в рестораны, в театры порадуют и вас, и вашу вторую половину.

Одиноким Скорпионам стоит посетить какой-то интересный мастер-класс, ведь именно там можно встретить собеседника, с которым захочется продолжить знакомство.

Стрелец

Стрельцов ждут новые возможности в карьере. Интересное предложение может прийти к вам от бывших коллег. Звезды советуют все взвесить, может быть, пришла пора что-то менять?

Семейные Стрельцы будут на волне позитива всю предстоящую неделю. Ничто не сможет выбить вас из колеи. Ваше отличное настроение передастся и семье, так что наслаждайтесь этим прекрасными периодом.

Одинокие Стрельцы продемонстрируют прекрасное чувство юмора в компании друзей. И, конечно, ценитель ваших шуток непременно найдется.

Фото: [ Сергей Хакимов/Подмосковье Сегодня ]

Козерог

Козероги на работе могут начать ужасно раздражать коллег своей въедливостью и критикой. Звезды советуют подумать о своем поведении — даже если вы правы, иногда стоит просто промолчать.

Семейные Козероги могут начать предъявлять претензии своему партнеру, зачастую на пустом месте. Если не хотите конфликта, перенесите все важные разговоры на другой, более благоприятный период.

Одиноким Козерогам все встреченные люди будут казаться неподходящими. Тут звезды советуют: если не «зацепил» — проходите мимо. Эта неделя, к сожалению, не очень благоприятна для новых знакомств.

Водолей

Водолеев ждет очень продуктивная рабочая неделя. Задачи будут интересными. Это тот редкий случай, когда привычная работа превращается в настоящее приключение, а вознаграждение в конце года вас порадует не меньше.

Семейным Водолеям придется найти время для своих близких людей. Как бы вы ни уставали в офисе, другие устают не меньше, но стараются вас порадовать. Порадуйте и вы свою вторую половинку — это очень укрепит ваши отношения.

Одиноким Водолеям наконец-то улыбнется удача. Судьбоносное знакомство может произойти через друзей или родственников, поэтому не отказывайтесь от семейных посиделок с троюродной тетей, ведь не исключено, что у нее есть кто-то на примете для вас.

Рыбы

Рыбы почувствуют, что им все надоело на работе. Проанализируйте свои ощущения: если это просто предновогодняя хандра, то она скоро пройдет, а если вы реально больше не видите перспектив, то пора менять работу. На этой неделе вы примете окончательное решение.

Семейные Рыбы проведут полную романтики неделю. Вы найдете время для глубоких разговоров и почувствуете, что не ошиблись в выборе своего партнера по жизни.

Одинокие Рыбы будут несколько легкомысленны и доверчивы на предстоящей неделе. Звезды советуют не отказываться от новых знакомств, но отнестись к кандидату на ваше сердце критически и не бросаться сразу в омут с головой.

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