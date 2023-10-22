«Так не хватает его любви»: мама храброго капитана раскрыла, чем занимался ее сын в последние минуты жизни

Отважный боец Вячеслав Зуев стал для своих сослуживцев настоящим образцом для подражания. После его гибели товарищи по оружию пишут заявления с просьбой присвоить капитану высокое звание Героя России. Но для родных и близких Вячеслав навсегда останется просто любимым сыном, братом и папой.

Если посмотреть на фото Вячеслава Александровича, то вы увидите глаза цвета дождя и седые волосы. Но на момент гибели офицеру было всего 34 года. Просто вышло так, что мужчина многое повидал на своем жизненном пути, и все это читается в его взгляде.

Исправлял учителей

Вячеслав Зуев родился 20 августа 1988 года в Киргизии, в Иссык-Кульской области. Как говорит мама военного Елена Изотова, Слава с самого детства был очень тихим и спокойным.

«Жили мы в Казахстане, а когда там начали притеснять русских, мы переехали в Россию, в Воронежскую область, поселок Давыдовка. Славе тогда не было еще и двух лет. В детский сад он не ходил, потому что не было мест. А в школе был прилежным, тихим отличником. Очень много читал, любил спорить с учителями, даже исправлял их ошибки», — улыбается Елена, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парень увлекался историей, литературой и математикой. Так получилось, что менялись педагоги иностранного языка, поэтому он изучал и английский, и немецкий языки. Параллельно с общеобразовательной школой юноша закончил и музыкальную школу по классу баяна.

«Был спортсменом. Не знаю, как этот вид спорта называется, но Слава штангу поднимал. Я ее даже подвинуть не могу, очень тяжелая. Слава не курил, не пил, не пробовал наркотики. Всегда помогал по дому, было большое хозяйство: корова, свиньи, куры, а он всех накормит. А когда уже сам зарабатывал, то помогал финансово всем: и друзьям, и родственникам, жадным не был», — с гордостью отмечает мама бойца.

Поиск своего пути

Школу 11 классов Вячеслав закончил на «отлично» в 16 лет и сразу же поступил в Московское высшее военное командное училище. Учился хорошо, в служебной карточке курсанта одни только благодарности. После окончания училища в 2009 году Зуев по распределению уехал на службу в Юргу Кемеровской области.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Как отмечает Изотова, вскоре в армии начались перемены, и Зуев попал под оргштатное сокращение. Вчерашний военный вернулся домой и с 2011 года работал преподавателем-организатором ОБЖ в Давыдовской СОШ.

Но все же в школе Вячеслав не чувствовал себя при деле. В 2016 году офицер смог взять отношение и уехал на службу в село Алакуртти Мурманской области. Это Северный флот. Мужчина два года ходил на большом десантном корабле «Кондапога».

«Где он только не был: и на земле Франца Иосифа, и на каких-то дальних островах! Затем сына перевели в ПВО поселка Тикси в Якутию. На спецоперацию Слава ушел добровольцем, был там командиром роты с мобилизованными», — рассказывает наша собеседница.

Не погиб ни один подчиненный

Уже после гибели капитана к Елене приходили много его подчиненных: как в отпуск едут, так и заезжают к Вячеславу на могилу. Про него говорили очень много добрых слов, отмечает мама офицера.

«Говорили, что он один защищал права бойцов, во всем им помогал, а под обстрелами собирал их, чтобы не потерялись. Пока он был командиром роты, у него не погиб ни один солдат. В день гибели сына, буквально за несколько минут до трагедии, мы с ним разговаривали по телефону, и у него заработала рация: «Зима (это его позывной), у нас двое выходят, ранены», — вспоминает те минуты Елена.

Боец сказал, что сейчас будет, и побежал на позиции. Это было под Макеевкой в селе Площанка 24 января 2023 года. Слава шел от командира дивизии, чтобы вытащить раненых, там и погиб.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

На территории МВВКУ в Москве открыли памятник погибшим выпускникам, и имя гвардии капитана Вячеслава Зуева тоже выбито на мемориале. Боец посмертно награжден орденом Мужества.

«У Славы осталась дочь 12 лет. Я без него среди людей одна, мне так не хватает его любви, заботы, ведь он всегда был моим любимчиком. Сын говорил, что мы стареем, и теперь он всегда будет жить рядом с нами, он берег меня, а теперь и помочь некому», — вздыхает, горюя, мать.

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