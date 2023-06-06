Теория Пушкин — Дюма: за и против

Когда мы читаем биографию российского поэта-классика Александра Пушкина, то сокрушаемся ранней смерти поэта. Ведь он мог написать еще столько произведений! Но что, если он остался жив, взял псевдоним — Александр Дюма — и написал «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо»?

Ровно 224 года прошла со дня рождения одного из самых известных русских поэтов. И хоть уже прошло несколько веков с дней его жизни, теориями его «гибель» обрастает до сих пор. Давайте разбираться.

Главная идея теории

Заключается она в том, что у Пушкина были как личные причины инсценировать смерть и переехать во Францию, так и политические.

Первая версия гласит, что Александр Сергеевич инсценировал свою смерть, чтобы избежать долгов. Во Франции же великий поэт начал писать под псевдонимом, изменив черты внешности.

Другая, более популярная, наоборот, делает из Пушкина «шпиона». Якобы сам император Николай I отправил Александра Сергеевича работать во благо государственных интересов. Так как поэт был образован, начитан, а главное — владел французским языком, то для него не представляло никакого труда влиться в высший свет Франции. За это император покрыл долги и обеспечил семью Пушкина.

Сторонники теории утверждают, что Александру Сергеевичу было просто перевоплотиться в Александра Дюма. Биография писателя подходила для создания легенды: его отец рано умер, вырос он в провинции (высший свет не знал его). А выдать себя за сироту перед старыми друзьями отца было крайне просто — Пушкин также имел смуглый оттенок кожи.

Аргументы «За»

Конечно, в пользу теории идет сходство во внешности Пушкина и Дюма. К сожалению, у нас нет фотографии русского гения, так как тогда еще не был изобретен дагеротип — прообраз фотоаппарата, а портреты зачастую искажали реальную внешность человека.

Смуглая кожа, кудрявые волосы, крупный нос и губы: баллы в копилочку сходства. Бабушка Дюма, как и дед Пушкина — афроамериканцы, так что писатели схожи и своими корнями. Если верить описанию современников, то совпадения есть и в характере: общительность, эмоциональность, любвеобильность и прохладное отношение к точным наукам.

Сторонники этой теории считают, что в своих произведениях Дюма-Пушкин постоянно оставлял намеки. Так, например, первый роман Дюма «Учитель фехтования», который вышел в 1840 году, — спустя три года после смерти Пушкина — рассказывает о декабристе Иване Анненкове. Это не самый известный герой событий 1825 года, да и выбор исторической основы романа необычен для французского писателя. Как раз Пушкин знал практически всех участников декабристского восстания, в том числе и Анненкова, с которым состоял в переписке.

Интересно также, что в романе «Граф Монте-Кристо» фамилия главного героя — Дантес. Сторонники теории Дюма-Пушкин считают, что это неспроста: фамилия во Франции достаточно редкая, и это своеобразный намек от писателя.

Кроме того, у Пушкина и Дюма были схожи интересы. Так, у русского поэта есть стихотворение «Кинжал» о немецком студенте Карле Занда, который убил писателя Коцебу. Этой же историей интересовался и Дюма, написал об этом рассказ, а затем даже поехал в Мангейм, чтобы встретиться с теми, кто знал Занда.

Аргументы «Против»

Уже в 1830-е Дюма был достаточно известным благодаря своим пьесам — они даже дошли до русских театров. Так что многие знали писателя и могли бы отличить «подставного», если бы он вдруг появился.

Во-вторых, во время Июльской революции 1830 года Дюма находился во Франции, чему есть подтверждения, в это же время Пушкин готовился к свадьбе с Натальей Гончаровой Москве.

В-третьих, множество людей видело русского писателя после дуэли — одних только врачей, выхаживавших раненого Пушкина, было 8. К умирающему поэту захаживали многочисленные друзья и просто знакомые люди. Вряд ли все они смогли сговориться и скрыть факт побега Пушкина.

Кроме того, в 1824 году у Дюма родился внебрачный сын, а в 1831-м у него начались судебные разбирательства — он хотел узаконить ребенка и забрать у матери. Все это происходило в марте — в это время Пушкин венчался с Натальей Гончаровой, а затем проводил с ней медовый месяц на Арбате.

Да и физические различия у них были существенными: Дюма был очень высокого роста — это отмечали все современники. А вот Пушкин высоким ростом совсем уж похвастаться не мог. Кроме того, русский поэт был достаточно худощав, в отличие от крепкого и крупного французского писателя.

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