Токсичные коллеги: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 ноября

Последняя неделя ноября будет очень насыщенной практически для всех знаков зодиака. Для одних рабочие вопросы выйдут на первый план. Другим придется принимать судьбоносные решения.

Известная ясновидящая и астролог Инна Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 ноября.

Овен

Овнам следует проявить осторожность в общении с коллегами. Ваши профессиональные успехи не остались незамеченными не только для начальства, но и для завистников. Вас могут ожидать неожиданные неприятные открытия, а люди, которым вы доверяли, покажут свое истинное лицо. Положитесь на свою интуицию.

Семейным Овнам будет не до романтики. На работе и у вас, и вашей второй половины к концу года наметилось очень много дел. Так что предстоящая неделя будет совершенно обычной, полной бытовых хлопот. Овны-одиночки не будут расположены к новым знакомствам, однако судьбоносная встреча может поджидать вас даже по дороге на работу.

Кроме того, очень велик риск эмоционального выгорания, поэтому найдите время для отдыха.

Телец

Тельцам звезды сулят очень удачную неделю на работе. Ваши идеи будут на грани гениальности, что вызовет восторг у вашего начальства. Ждите премию.

И семейным, и одиноким Тельцам в любовных отношениях стоит взять инициативу на себя. Почаще говорите комплименты своим близким, и вашей семье воцарится мир и согласие, а одиночки заслужат репутацию очень приятного человека. Люди к вам потянутся.

Близнецы

В работе на предстоящей неделе у Близнецов не будет ничего экстраординарного — спокойная, трудовая неделя. Не перегружайте себя делами, рабочие задачи никуда не денутся, а риск заработать переутомление очень высок.

Одинокие Близнецы захотят побыть дома на диване под пледом. Слушайте свое сердце, иногда простые домашние дела поднимают настроение больше, чем даже встречи с друзьями. Семейные Близнецы, наоборот, захотят выбраться из дома. Пригласите свою вторую половину в ресторан или на выставку — у вас будет море тем для обсуждения.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Раки на предстоящей неделе почувствуют неимоверную усталость от работы, захочется взять выходной. Берите и не сомневайтесь. Впереди вас ожидает очень много работы, поэтому отдохните.

Одинокие Раки познакомятся на предстоящей неделе с очень интересным человеком и, конечно, захотят общаться. Звезды советуют — возьмите паузу, пусть инициативу проявляет другой человек: есть шанс, что отношения из приятельских перерастут в нечто большее.

Семейным Ракам стоит проявить терпение в отношениях со свой второй половиной. Вас многое будет раздражать, но не дайте негативным эмоциям испортить атмосферу в доме. Это период пройдет, и вскоре из-за туч снова выглянет солнце.

Лев

Львам следует проявить гибкость в работе следующей неделе. Вы как всегда на коне, но постарайтесь случайно не раздавить тех, кто недостаточно быстро отошел с вашего пути. Не стоит хвалиться своими достижениями, проявите скромность, и тогда неделя станет очень легкой и приятной.

В любви, напротив, скромность будет не нужна — смело идите к новым знакомствам. Вы по-прежнему будете очень привлекательными для противоположного пола на следующей неделе.

В семейные отношения наконец-то придет долгожданное взаимопонимание. Все конфликты, ссоры на пустом месте и обиды отойдут в прошлое. Появится желание провести время исключительно в семейном кругу.

Дева

Дев очень порадует следующая рабочая неделя. Ваша скрупулезность и умение планировать станет настоящей суперсилой. Вы будете в центре внимания, коллеги и начальство будут очень часто обращаться за советом, ведь только у вас будет понимание, как выйти из любой сложной ситуации. В конце предстоящей недели поговорите с начальником о повышении зарплаты — он не сможет вам отказать.

Одиноким Девам следующая неделя принесет несколько знакомств, но, к, сожалению, на вас они не произведут впечатления. Не расстраивайтесь, будут еще и другие встречи.

Семейные Девы, как и на работе, займутся планированием. И если сначала ваша вторая половинка будет смотреть скептически на ваши усилия распределить бюджет правильно, то потом вы получите извинения и благодарность, ведь именно благодаря вам финансовое положение семьи значительно улучшится.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весы будут очень востребованы в карьерной сфере на предстоящей неделе. Появятся новые партнеры, работы будет очень много. Не хватайтесь за все подряд. Вам предстоит принять трудное решение и работать только над теми проектами, которые принесут наибольшую прибыль. От остальных придется отказаться, иначе вы просто не осилите эту нагрузку.

И семейным, и одиноким Весам будет совершенно не до отношений. Вы превращаетесь в настоящего трудоголика и работаете по 12 часов в день. Если не хотите проблем, то найдите время для своих близких и друзей, иначе деньги, которые вы зарабатываете, не принесут никакой радости.

Скорпион

На предстоящей неделе Скорпионы с раздражением обнаружат, что впереди праздники, а на счету остается все меньше денег. Звезды советуют посвятить эту неделю планированию своего бюджета, иначе вас затянет в длительный финансовый кризис.

Проявите инициативу в любви — так советуют звезды и одиноким, и семейным Скорпионам. Не стоит ждать, что кто-то придет и сделает вас счастливыми — все в ваших руках.

Стрелец

Период разочарования в работе и коллегах подходит к концу. Одни уже нашли новое место, а другие решили, что надо дать родной компании еще один шанс. Вы приметесь за работу с небывалым энтузиазмом, что, конечно, принесет свои плоды в будущем.

Семейные Стрельцы проведут очень насыщенную неделю. Не за горами ваш день рождения, и вы будете с упоением ходить по магазинам. Ваш партнер будут очень счастлив побаловать вас приятными покупками.

Одинокие Стрельцы почувствуют апатию и тоску. И совершенно зря! Ведь эта неделя принесет вам очень яркие и интересные встречи, главное не сидите дома.

Фото: [ freepik.com ]

Козерог

Те Козероги, которые прислушались к звездам на прошлой неделе и взяли свои расходы под контроль, на предстоящей будут очень рады. Вы перестали совершать импульсивные покупки и поняли, насколько приятно иметь небольшую подушку безопасности. Продолжайте в том же и духе, совсем скоро вас ожидает финансовый успех.

Семейных Козерогов ждет множество встреч с давними друзьями. Это очень поднимет вам настроение. Одиноким Козерогам тоже позвонят старые друзья, одноклассники, с которыми вы захотите встретиться. Не исключено, что одна из таких встреч станет судьбоносной.

Водолей

Водолеи наконец-то нащупали правильную линию поведения на работе. Придерживайтесь ее. К вашим словам прислушиваются, идеи тут же берут на вооружение. Следующая неделя даст вам возможность окончательно упрочить свое положение на работе.

Семейные Водолеи проведут тихую и спокойную неделю дома. Это и замечательно, ведь так часто нам не хватает времени для своих близких.

Одинокие Водолеи могут неожиданно взять отпуск и уехать в путешествие. Если решитесь, то именно на отдыхе вы встретите того самого.

Рыбы

Рыбам в работе необходимо проявить творческий подход. Действовать по старинке не получится, но это вас не пугает — идей у вас всегда в избытке.

В отношения семейных Рыб неожиданно вернется страсть. Вы сами не поймете, что станет катализатором, но это вас однозначно обрадует.

Одинокие Рыбы немного замечтались. Стоит опуститься с небес на землю и внимательно посмотреть на свое окружение, не исключено, что принца там нет, но неплохих кандидатов на ваше сердце достаточно.

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