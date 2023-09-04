«Только он знал, где находятся мины»: офицер спас целую роту солдат от обстрела ценой своей жизни

Вячеслав Матвеев легко шел по жизни и не расстраивался из-за мелких неудач. Никто не мог подумать, что этот озорной мальчишка вырастет и свяжет свою жизнь с военной службой. Но так и произошло: веселый и лояльный командир всегда стоял горой за своих ребят.

Как вспоминает мама бойца Светлана, ее сын вырос в Ижевске. Он был единственным ребенком в семье и везде себя пробовал. Заботливые родители соглашались на любой каприз сына.

К школе складывал двузначные числа

«Мы уже привыкли, что Слава ищет себя. Захотел на футбол — купили всю униформу: футболку, шорты, наколенники и бутсы. Не понравилось. Говорит: «Я хочу кататься на роликах». Купили ролики. Потом еще пытались водить ребенка на хоккей и на каратэ. Кстати, в боевых искусствах он задержался довольно долго, успел получить цветные пояса», — отмечает Светлана.

По совету мамы паренек даже пробовал себя в танцах и ездил на другой конец города на занятия. Но все же большую часть времени Слава постигал различные науки. Мама, будучи учителем начальных классов по образованию, лично занималась его учебой. С пяти лет женщина начала водить сына по развивающим кружкам, и в итоге в шесть лет мальчика повели в школу.

«К этому возрасту он уже складывал двузначные числа и пытался умножать. Умел читать. Хобби он выбирал любое, а вот учеба была обязательной», — подчеркивает Матвеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые три года в школе на радость маме прошли гладко, а в четвертом классе Слава заскучал. Из прилежного ученика он превратился в троечника.

Фото: [ из личного архива семьи Матвеевых. Славе четыре года. ]

«Я ходила в школу и сидела на уроках. Учителя и сейчас вспоминают, как я везде с ним была и требовала от него хорошо учиться. И при этом моя требовательность сочеталась с мягкостью: я укладывала сына спать, а сама делала за него уроки и собирала портфель. Помню, написала ему сочинение, а потом оно в газету попало», — улыбается наша собеседница.

Светлана увидела заметку и сказала: «Смотри, сынок, меня напечатали!». А он привычно с юмором ответил: «Мама, про тебя там нет ни слова. Вообще-то, это я писал».

Неподходящий нос

Итак, уже лет с десяти Вячеслав сформировал свое кредо: сильно по жизни не напрягаться. Конечно, маму в целом он слушался и к репетиторам ходил. В подростковом возрасте, как и многие, хлопал дверью и бывал агрессивным, а родители шутили — отдадим в суворовское училище, чтобы там воспитали. В итоге на том и порешили, причем сын не был против.

Забрали документы из школы, прошли комиссию, но в тот год приняли только детей военных. В итоге возвращаться в бывшую школу Матвеевы постеснялись, и старшие классы Слава доучивался в другой, но с кадетским классом.

«Там он исправился, стал уважать родителей и даже выправка появилась. Ребята занимались вольной борьбой, ходили на построения. Многие одноклассники были из семей полицейских и военных, поэтому стали появляться мысли поступать в военное: при такой работе будут льготы и надежная зарплата. Сын снова был не против», — вспоминает Светлана.

Фото: [ из личного архива семьи Матвеевых. Вручение диплома в Рязани ]

Собрались в Рязанское военное училище, куда был огромный конкурс, по несколько человек на место. Пришлось даже сделать операцию на нос, а пока срочно надо было отправлять все справки, Матвеевы придумали предъявить снимок носа друга.

«Надо было, чтобы сын был суперздоровым, а он был худенький и маленький. Но все же он добился своего, прошел конкурс, а уже на другой день бегал кросс 30 км с экипировкой. Было сложно. Но все же Слава проучился все пять лет и получил гражданскую специальность «управление персоналом», — отмечает женщина.

Спас свою роту

После учебы Матвеев по распределению попал в Улан-Удэ, в одиннадцатую бригаду. Сначала парень стал командиром взвода, потом был начальником разведки, а через два года стал старшим лейтенантом и командиром роты. Это уже капитанская должность, но приказ вручить ему не успели. Капитаном Слава должен быть стать 24 июня, а погиб он 21-го.

«В январе 2022 года сын уехал в Крым на учения. О том, что началась спецоперация, мы узнали лишь 24 февраля из новостей», — вздыхает Светлана.

Вячеслав успешно вел своих солдат вплоть до июня. Тогда он понял, что точку, где они были, обнаружили украинцы. Слава докладывал об этом командиру, а потом решил увести всех бойцов из опасного места.

«Мой сын вывел всю роту в лес. Потом приехали пять ревизоров от командования, чтобы проверить, действительно ли ВСУ раскрыли точку. А Слава перед тем, как уйти, заминировал это место для украинцев, и только он знал, где находятся мины. Он пошел сопровождать командиров, и в этот момент украинцы взорвали их всех одним залпом», — сокрушается женщина.

Так и выяснилось, что офицер Матвеев был прав — не зря увел свою роту. Правда, доказал он это ценой своей жизни и жизней еще нескольких командиров.

Ранее мы писали, как мать приняла весть о гибели сына за провокацию украинских нацистов.