«Горе-врачи»: девушка умерла от «Мистера Сидра» из-за неправильного диагноза врачей

Врачи не определили отравление смертоносным напитком «Мистер Сидр» у жительницы Самары и 5 дней лечили ее от другой болезни. Из-за этого девушка скончалась, сообщает Baza .

По данным журналистов, 25-летнюю жительницу города доставили в токсикологический центр 1 июня в состоянии комы. Врачи исключили отравление, поставили острую почечную недостаточность и сменили курс лечения. Медики поняли ошибку только после новостей о массовых отравлениях напитками марки «Мистер Сидр». Они снова поменяли лечение, однако время уже было упущено, и девушка скончалась.

«Ужасная история. Соболезную родным девушки»; «Что это за горе-врачи. Я считаю, что необходимо привлечь их к ответственности», — комментируют новость россияне.

Вместе с жертвой смертоносный напиток пил и молодой человек погибшей. Ему удалось выжить, потому что он запивал сидр более крепким алкоголем: этанол противодействовал токсичным веществам, которые содержаться в «Мистере Сидре».

«Если в напитке содержится метанол, то этиловый спирт действительно может смягчить отравление. Тот случай, когда клин клином вышибают», — написал анонимный пользователь Сети.

При этом токсикологов, которые ошиблись в диагнозе, не наказали, а саму историю руководство медучреждения пыталось «замять».

Ранее несовершеннолетняя впала в кому после того, как выпила смертельный сидр.