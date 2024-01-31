У коллекторов появится свой «светофор»: с 1 февраля «выбивать» долги с россиян будут иначе

Деятельность коллекторов в России регулируется специальным законом, принятым в 2016 году. Но в нем было много недостатков, и вот с 1 февраля вступают в силу новые поправки. Выясним, как должны обращаться коллекторы с должниками, что они имеют и не имеют права делать.

Всех переименуют

Сами коллекторы говорят, что изменений много, но в основном они точечные.

«Эти поправки достаточно долго готовились. Профессиональное сообщество, как ни странно, затягивало их принятие. Объясняю, почему. С одной стороны, никаких существенных изменений в законе нет, но с другой появилось много мелких деталей, которые ведут к дополнительным тратам в нашей отрасли. Например, все коллекторские агентства обязаны переименоваться, в их названии теперь должно быть указание на то, что они являются ПКО, то есть профессиональной коллекторской организацией. А раньше кто как хотел, тот так и назывался», — прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства.

Эксперт говорит, что для должников такие изменения в чем-то проще, они будут точно знать, с кем имеют дело, законны ли требования того, кто хочет взыскать долг.

«Против этого изменения выступали в связи с тем, что кроме трат это еще и хлопоты, связанные с перерегистрацией и заменой всех документов, визиток, бланков», — продолжил Жданухин.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Клевета не пройдет

Также для коллекторов будет установлена дополнительная уголовная ответственность.

«В принципе, она есть и сейчас, если переговоры ведутся с угрозами должникам, их оскорблением, применением насилия, а также клеветой на них и распространением порочащих сведений», — продолжил эксперт.

В целом Жданухин считает, что поправки нужны для защиты граждан от недобросовестного взыскания долгов, но большинство коллекторов и сейчас действуют в рамках Уголовного Кодекса.

«А те, кто маскируется под нас, прячется за несуществующими коллекторскими агентствами, и так с уголовными законодательством не дружат», — уверен собеседник.

Для того, чтобы граждане поняли, какие перед ними коллекторы — хорошие или плохие, и можно ли им верить — создается реестр таких организаций, где по типу светофора каждое ПКО будет иметь свой цвет, определяющий рейтинг риска: красный, желтый или зеленый.

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