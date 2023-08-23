«В нашем мире быть ангелом невозможно»: как успел проявить себя Пригожин

Бизнес-джет, в списке пассажиров которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Гибель предпринимателя уже подтвердили председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, телеканал «Россия 24», а также «Царьград».

По сообщению последнего СМИ, погиб в катастрофе также заместитель Пригожина — Дмитрий Уткин. В ближайшее время должны провести генетическую экспертизу.

Мнением о катастрофе и личности Пригожина с нами поделились политолог Михаэлис Галицкий, социолог Тимофей Васильевич Башлыков и военный эксперт Виктор Литовкин.

«На фоне политического истеблишмента выделялся»

Политолог и журналист Михаэлис Галицкий выразил уверенность в том, что Евгений Пригожин, несмотря на последние заявления об опознании, все-таки жив, а происшествие по каким-то причинам было инсценировано.

«Если бы он погиб, определить тело не составило бы особого труда, а здесь изначально все было окутано пеленой абстракционизма и загадочности», — сказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Сергей Бобылев/ТАСС ]

Также Галицкий высказался о деятельности руководителя группы компаний «Конкорд». Политолог подчеркнул, что «в нашем мире быть ангелом невозможно», намекая на недавнюю попытку мятежа главы ЧВК.

«Быть добряком, не живя в монастыре, — это походит на утопию. Если у тебя нет врагов, значит, ты живешь неправильно. Но скажу, что на фоне остального политического истеблишмента он выделялся твердостью и большей независимостью», — признался собеседник в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Самовольство и попытка поставить себя выше Минобороны»

Кандидат социологических наук и доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков озвучил иное мнение касательно случившегося. Он думает, что за крушение самолета могут быть ответственны украинские спецслужбы или даже радикальные исламисты.

«Версии могут быть различными: от возникновения нештатной ситуации на борту до теракта. Пока официально не будет установлено, кто находился на борту, тяжело рассуждать по этому поводу», — отметил эксперт.

Создателя ЧВК «Вагнер» Башлыков назвал человеком достаточно противоречивым.

«Сумел организовать взятие Бахмута, но с другой стороны выступил как организатор военного мятежа», — напомнил социолог.

Фото: [ Лев Бородин/ТАСС ]

Таких же взглядов придерживается и полковник в отставке Виктор Литовкин.



«Неоднозначная личность, но потеряет ли что-то Россия после его гибели? Я не знаю. Он проявил себя очень ярко в Африке, неплохо показал себя во время СВО, но его самовольство и попытку поставить себя выше Минобороны, направление своих людей на Москву я считаю преступлением», — высказался военный эксперт.

Напомним, Евгений Пригожин — руководитель группы компаний «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер». Под его началом так называемые «музыканты» принимали участие в конфликтах в Африке, в Сирии, на Украине.

Ранее мы рассказывали, что будет с ЧВК «Вагнер» в случае гибели Пригожина.